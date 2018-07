O poveste înduioșătoare: Chapy, câinele abandonat care și-a găsit o nouă familie

CHIȘINĂU, 24 iulie — Sputnik. Zilele trecute Sputnik a publicat un material despre un „leu care se plimbă pe străzile Chișinăului". Era vorba despre un câine de rasa Chow-Chow, care semăna cu un leu.

Fotografia acestui cățel a fost trimisă la redacție de către o cititoare de-a noastră. S-a dovedit însă că poza are deja o vechime de vreo câțiva ani, lucru pe care l-am aflat de la Alexandru, actualul stăpân al câinelui. Iată care este istoria „micului leu".

© Sputnik / Aleksandr Krjajew O bestie se plimbă pe străzile din Capitală - Foto

„Am recunoscut fotografia lui Chapy (așa îl cheamă pe câine) după porțile casei noastră de pe strada Onești, de unde ne-am mutat cu ceva timp în urmă. Pe atunci, în vecinătate cu noi locuia fostul stăpân al cățelului care nu prea avea grijă de acest animal. Chapy era lăsat de capul lui: se plimba pe unde voia, întorcându-se acasă seara târziu. Îl știa toată lumea din împrejurimi: era doar un cățel arătos. Deși neîngrijit, așa cum apare în prima fotografie", a menționat Alexandru.

Potrivit acestuia, în iarna anului 2016, foștii stăpâni ai lui Chapy, plecând din țară, l-au abandonat în stradă.

„A tânjit multă vreme și arăta foarte rău, însă nimeni nu l-a luat. Avea un caracter ca de pisică — umbla de capul lui. Timp de patru luni, l-am hrănit, încercând să-l îmblânzim, însă era foarte neîncrezător și nu ne permitea nici măcar să-l mângâiem, ceea ce, desigur, ne întrista", a povestit interlocutorul. Potrivit lui Alexandru, mulți considerau că, dacă un câine este matur, caracterul său este deja format și, prin urmare, va rămâne astfel pentru totdeauna.

„Însă, din fericire, s-a dovedit că nu este așa. Într-o zi, vagabondul a început să-și schimbe comportamentul, devenind mai blând. Pe 1 iunie 2016 mi-am dat seama că Chapy va deveni membru cu drepturi depline al familiei noastre. Îmi amintesc că în acea zi a fost o ploaie cu furtună. La un moment dat, am auzit cum cineva a intrat în casă. Nu-mi credeam ochilor: în antreu stătea Chapy. Am crezut că se va speria de mine, însă a rămas pe loc. Atunci am făcut prima poză împreună", ne mărturisit Alexandru.

În total, a trecut un an până ne-am împrietenit cu Chapy.

„A fost o victorie, deoarece căpătasem încrederea cățelului. Astăzi Chapy arată cu totul altfel. Trăiește în familia noastră de peste doi ani. Se alimentează bine. Soția îi gătește regulat ceva gustos. Are și un frizer. Acum treburile îi merg într-adevăr bine", a spus noul stăpân al câinelui.

În noua locuință a lui Alexandru există o volieră mare separată, deoarece de la foștii proprietari ai casei i-au mai rămas doi câini.

„Animalele nu prea se împacă între ele, însă Chapy ia exemplu de la tovarășii săi în ceea ce privește comportarea față de mine. Caracterul său s-a schimbat foarte mult: dintr-o pisică sperioasă s-a transformat într-un câine adevărat care își întâmpină stăpânii dând bucuros din coadă. Este o mândrețe. Îl iubim foarte tare. Probabil că el simte acest lucru și are încredere în noi", a adăugat Alexandru.

Acesta a spus că nu-i condamnă pe foștii stăpâni ai lui Chapy. Principalul este că fostul câine fără adăpost are acum o familie.