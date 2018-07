"Tâmpiți" și "normali" - așa îi calificau pe pacienți medicii reținuți de CNA

CHIȘINĂU, 30 iul — Sputnik. Centrul Național Anticorupție a întreprins luni un șir de percheziții în birourile unor medici de la Centrului Republican de Diagnosticare Medicală, unde au depistat sume importante de bani. În total, au fost ridicate peste șapte milioane de lei.

Potrivit materialelor cauzei, şeful Secţiei imagistică şi tomografie computerizată din cadrul Centrului republican de diagnosticare medicală ar fi organizat o reţea de medici din instituţiile medicale de stat şi din clinici private, prin intermediul cărora oferea servicii contra cost pacienţilor. În urma înţelegerii prealabile, medicii trimiteau pacienţii pentru investigaţii tomografice, ocolind programările corespunzătoare.

© Sputnik / Miroslav Rotari Rețea criminală care opera în sistemul medical – CNA: Zeci de pacienți au fost jăcmăniți

Astfel, pacienţii ar fi achitat banii direct şefului Secţiei imagistică şi tomografie computerizată, fără ca sumele să fie reflectate în evidenţa spitalului, iar medicii care „furnizau pacienţi" ar fi fost remuneraţi pentru fiecare om cu o parte din banii primiţi.

În cadrul primei discuții făcute publice de CNA, un medic i-a telefonat altuia pentru a soluționa o problemă legată de un pacient care urma să fie trimis pentru investigaţii contra plată.

"Medicul X îi comunică medicului Y că ar fi un pacient problematic şi ar fi bine să-l înregistreze oficial", explică CNA.

De asemenea, medicul X precizează că totuşi un pacient "normal" a fost deja trimis către medicul Y.

Pentru a fi clar, pacient "normal" este cel care urmează să fie investigat contra plată. Pe cânt pacienții problematiic sunt "tâmpiții" pe care este mai bine să-i înregistrezi oficial pentru a evita "problemele".

Iată o scurtă secvență din convorbire:

"C.S.-Uitați-vă, eu am o problemă, așa neașteptată… S-a ivit, adică au fost doi pacienți — unul normal…

G.S.--Da, da.

C.S.-Dar asta e cam tâmpită tare,…, o venit ea la dumneavoastră înapoi.

G.S.-Da, da, eu am trimis-o la neuropatolog pe ea.

C.S.-La neuropotolog da, eu i-am făcut așa. Poate îi fac oficial? Că e tare tâmpită, cum așa.

G.S.-Făceți-i cum dumneavoastră socotiți că e mai bine, faceți așa.

C.S.-Cum dumneavoastră credeți? Ca ea nu e periculoasă?

G.S.-Faceți-i, nu știu, ea ca atare parcă nu, la mine a venit normal, pur și simplu problemele estea pe dânsa o deranjează…

C.S.-Nu putea înțelege cum de nu am găsit nimic, când ea simte că переливается ceva acolo

G.S.-Da, ea tot aici a venit.

C.S.-Şi eu i-am spus că voi trebui totuși la neuropotolog, eu am înțeles ce e cu dânsa… Eu ştiu?..

G.S.-Făceţi-o oficial ca să nu fie aceasta…

C.S.-Într-adevăr şi unul îl avem, da bine".

© AP Photo / Peter Dejong Om Emerit din Moldova, autorul schemei de estorcare a banilor de la pacienți

Din discuția celor doi medici putem constata că pacienții mai sunt clasificați în "periculoși" și "inofensivi", adică cei care ar putea să le deconspire activitatea și cei de la care pot estorca fără grijă banii.

În cea de a doua convorbire telefonică interceptată se vorbește despre transmiterea unor sume de bani drept recompensă pentru furnizarea pacienților.

Ca în filmele cu șpioni, medicii implicați folosesc un "mesaj codificat", sumele de bani fiind numite "articole":

"C.S.-Eu cer scuze, eu vineri v-am transmis niște „articole". Aţi primit?

G.S.-Da, da, da.

C.S.-Patru au fost!

G.S.-Da, mulțumesc mult, da, da

C.S.-Ok, ok, bun, mulțumesc!

G.S.-Da, o zi frumoasă".

În urma operațiunii "Tomograf", paisprezece persoane sunt bănuite de corupere pasivă şi abuz de serviciu. Șapte dintre acestea au fost reținute pentru 72 de ore în dosarul cu privire la crearea unei scheme infracţionale de estorcare a banilor de la pacienţi.