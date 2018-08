Incluziunea socială a copiilor în situații de risc prin acces la educație și comunicare

CHIȘINĂU, 8 aug — Sputnik. Copii din trei centre de plasament din țară s-au întâlnire în cadrul evenimentului „Eu și prietenii mei", organizat în Centrul pentru Copii în Situații de Risc din orașul Ștefan Vodă. Copii au comunicat, au participat la diverse jocuri, au desenat și au legat noi prietenii. Activitatea de socializare și comunicare face parte din proiectul „Incluziunea Socio — Școlară a Copiilor în Situație Vulnerabilă în Sistemul Educațional". Copii s-au bucurat de atmosfera creată special pentru ei și că au avut posibilitatea să cunoască și alți copii care au povești de viață la fel de triste ca ale lor.

© Sputnik / Miroslav Rotari Centru de plasament pentru copii or.Ștefan Vodă

Alina așa am numit-o, pentru ai proteja identitatea, pe adolescenta care o veți cunoaște în cele ce urmează. Are 13 ani și a venit în centrul de plasament din Ștefan Vodă când avea nouă ani. După ce părinții au divorțat, ea și mama sa au rămas pe drumuri. Mama copilei nu avea un loc de muncă și obișnuia să consume alcool. Alina își amintește cu tristețe că era lăsată în grija oamenilor pe care nu îi cunoștea și se întâmpla des să nu-și vadă mama săptămâni la rând.

"Noi nu am avut casă. Trăiam la un fel de gazdă. Ulterior, mama a divorțat de tata. Eu am rămas doar cu mama. Când erau împreună, tata mai mergea peste hotare și făcea bani. După asta am rămas numai cu mama și ne descurcam foarte greu", a declarat Alina pentru Sputnik Moldova.

Alina spune că în centrul de plasament se simte bine, și-a făcut mulți prieteni, dare îi lipsește căldura unei familii.

"Vorbesc des cu mama mea. Ea mă sună, uneori vine și mă ia la ea. Atunci când are bani îmi cumpără lucruri de care am nevoie", a mai declarat Alina pentru Sputnik Moldova.

Persoanele care au demarat proiectul „Incluziunea Socio — Școlară a Copiilor în Situație Vulnerabilă în Sistemul Educațional" își propun să sporească școlarizarea copiilor în situații de risc. În acest sens organizează diverse activități de socializare, iar mai mulți mentorii îi ajută pe copii se integreze mai ușor în societate.

© Sputnik / Miroslav Rotari Centru de plasament pentru copii or.Ștefan Vodă

"Cunoaștem că majoritatea copiiilor din centrele de plasament sunt analfabeți. Noi contribuim la aceea ca ei să acumuleze cunoștințe care să-i ajute în viață. Se lucrează cu colegii copiilor din centrul deplasament pentru ai face să înțeleagă ce înseamnă această incluziune. Se fac aceste activități pentru toleranță, non discriminare ", a declarat Natalia Balta.

© Sputnik / Miroslav Rotari Centru de plasament pentru copii or.Ștefan Vodă

"De cele mai multe ori, copiii din centrele de plasament sunt marginalizați de către colegii de clasă, chiar sunt etichetați, nu doresc să-i implice în diverse activități sau chiar îi neglijează. Atunci copilul nu se simte comod la școală. Avem copii care au fost implicați în activități de cerșetorie peste hotare și acum au fost repatriați. Pentru ei este foarte greu să se adapteze la școală", a declarat managerul proectului „Incluziunea Socio-Școlară a Copiilor în Situație Vulnerabilă În Sistemul Educațional", Cristina Coroban.

© Sputnik / Miroslav Rotari Centru de plasament pentru copii or.Ștefan Vodă

Managerul Centrul pentru Copii în Situații de Risc din orașul Ștefan Vodă, Vadim Dimitrenco, spune că încearcă să creeze pentru copii un climat favorabil pentru ca aceștia să se poată dezvolta, pentru a putea crea și a se bucura de lucrurile mărunte. Recent copii din centrul de plasament din orașul Ștefan Vodă s-au mutat în casă nouă.

© Sputnik / Miroslav Rotari Centru de plasament pentru copii or.Ștefan Vodă

"De trei luni de zile suntem în acest centrul nou, renovat, conform standardelor europene. Ce bucurie au avut copii în seara în care am venit în centrul acesta renovat. Au urcat pe paturile noi, pe salteaua groasă. Au avut niște emoții de nedescris", ne-a povestit Vadim Dimitrenco, managerul Centrul pentru Copii în Situații de Risc din orașul Ștefan Vodă.

© Sputnik / Miroslav Rotari Centru de plasament pentru copii or.Ștefan Vodă

La evenimentul „Eu și prietenii mei" au participat copii din centrele de plasament din orașul Anenii Noi, Hâncești și Ștefan Vodă. La finalul petrecerii, copii au primit înghețată și dulciuri.