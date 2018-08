O vedetă din Moldova a fost jefuită în Grecia: Iată ce bunuri i-au furat hoții - Video

CHIȘINĂU, 11 aug — Sputnik. Interpreta din Republica Moldova Irisha a fost jefuită. Totul s-a întâmplat pe insula Mykonos din Grecia, unde a mers în vacanță cu prietenele ei. Hoții au intrat în camerele fetelor și au luat tot ce au găsit de preț. Se pare că hoții au intrat în camere în timp ce fetele se distrau într-un restaurant.

"Totul a mers pe dos chiar de la început. Toate prietenele mele au pierdut zborul, doar eu nu, parcă era un semn. Ne-am strâns toate în aproximativ doua zile. În ziua când hoții au intrat în camerele noastre, chiar de dimineață, cineva mi-a spart roata de la mașină. Probabil a fost totul planificat și a vrut să ne țină ocupate, a declarat interpreta într-o emisiune TV.

Tânăra a mai spus că în seara cu pricina au sărbătorit ziua de naștere a uneia dintre prietene și s-au întors în camere la ora 22:00. Când au venit, ușile nu erau forțate, în schimb mânerul geamului era rupt.

”Parea ca hoțul avea o dublură la chei. Ciudat a fost că în fiecare zi veneau aceleași menajere să facă curat, însă atunci a venit o altă doamnă, cu un alt manager, care ne povestea că este un party mai spre seară, prin regiune. Noi am sunat și am verificat dacă personalul este de încredere și ne-au spus că totul e sub control", a declarat tânăra.

După ce au văzut că le lipsesc mai multe lucruri personale, fetele au chemat poliția.

” Managerul ne-a spus că în seara aceea au fost jefuite înca șapte vile, iar a noastra era cea dea opta. Eu am avut de suferit cel mai mult. De la fete au luat bani și atât. Camera mea era prima de la intrare, acolo s-au dus direct. Toată camera era în dezordine. Mi-au luat 3 000 de euro, dar în total, mi-au adus daune de 20.000 de euro. Mi-au luat diamante, ceasuri, genți scumpe, chiar și haine. Noi am luat un avocat să se ocupe de caz, deja vedem cu ce se va sfârși toata această nebunie”, a mai declarat interpreta.