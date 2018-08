Acces interzis pentru un secretar de stat la tabăra unde au fost bătuți 13 minori

CHIȘINĂU, 11 aug — Sputnik. Administratorul taberei pentru copii din orașul Vadul lui Vodă, unde a avut loc cazul de agresiune a copiilor, va sta 30 de zile în arest. Procurorii au anunțat, fiind citați de publika.md că el este cercetat penal pentru că i-a ţinut forţat pe cei mici în tabără timp de 2-3 ore, limitând şi accesul părinţilor.

Ministerul Educaţiei a anunţat că toate taberele de odihnă din ţară vor fi verificate. Măsura a fost dispusă după ce secretarul de stat, Angela Cutasevici, a fost în control la tabăra cu pricina din Vadul lui Vodă. Culmea că nici ei nu i s-a permis să intre în centrul de odihnă, pe motiv că este proprietate privată.

"Deja după lungi așteptări de 40 de minute, când am intrat în tabără am inspectat încăperile, bucătăria, blocurile sanitare cabinele de duş şi am rămas absolut indignată de cele văzute. O stare deplorabilă din aspect igienic, gunoi neevacuat, o stare insalubră. Activitatea instituţiei trebuia sistată încă de la producerea incidentului", a declarat pentru publika.md secretarul de stat la Ministerul Educaţiei, Angela Cutasevici.

În noaptea de marți spre miercuri, 13 copii cu vârste cuprinse între 11 şi 15 ani au fost bătuți doi adolescenţi, de 16 și, respectiv, 17 ani, care îi supravegheau. Potrivit poliției, fiind băuți, aceștia au intrat în camera copiilor şi au început să-i lovească cu o rangă metalică.