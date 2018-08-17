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Yulia Kriger

Forme ideale: Barbie din Rusia, imagini incendiare - Foto

© Photo: Yulia Kriger/VK
Societate
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Тема:
Instagram news - postări și comentarii de ultimă oră (92)
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O tânăra din Rusia este comparată cu păpușa Barbie de către internauții care o urmăresc pe rețelele de socializare.

CHIȘINĂU, 17 aug — Sputnik. Iulia Kriger din orașul Novosibirsk, Rusia, a recunoscut că mereu și-a dorit să arate la fel ca păpușa Barbie.

Tânăra a făcut tot posibilul pentru a arăta ca o păpușă. Fata a slăbit așa cum și-a dorit mai demult și acum cântărește 39 de kilograme.

Всегда нет настроения, когда погода не такая, как мне нравится😔 Поэтому весь день лежу трупом в кровати и пересматриваю летние фото, визуализируя, что оно еще будет🌞 А если не будет, то е**ла я этот Новосибирск с его погодой✋🏼 #лето2018 #погодашепчет #чайка #девушка #фигура #пляж #загар #блондинка #красота #нск54 #нетнастроения #полураздета #природа #талия #ждун #summer #beach #girl #waist #skinny #body #blonde #doll #dollface #beauty #birds #bikini #tan #photooftheday #russia

Публикация от 𝒥𝓊𝓁𝒾𝒶🧘🏼‍♀️ (@pink_huink) 23 Июл 2018 в 2:12 PDT

Iulia se mândrește cu faptul că nu a mâncat carne de aproximativ șapte ani și că duce un mod de viață sănătos.

Если мне не нравятся бананы, то я не ем бананы! Не наблюдаю за бананами. Не говорю всем подряд, что они не вкусные. Не слежу за их страницами не пропуская ни одного поста, полагая, что бананы об этом не узнают и это останется моим маленьким секретом и провалом гордости (лично перед собой). Я просто забываю о их существовании и ем сочные апельсины 🍊 И, да… Я сейчас не о бананах😏🍌 #приветбананам #янеоних #очемэтоя #метафора #нелюблю #бананы #люблюсебя #добройночи #сладкихснов #свитдримс

Публикация от 𝒥𝓊𝓁𝒾𝒶🧘🏼‍♀️ (@pink_huink) 14 Май 2018 в 10:32 PDT

С красоткой @lida_homich мы познакомились в круизе 🚢 по Норвежским фьордам ⛰, оказавшись в одной компании🤗 И вот спустя почти два года мы устроили фотосессию📸 Не могу передать словами, насколько она талантливая, ведь из каждой девочки она делает красотку глянцевых журналов😍 Надеюсь, что у нас с ней еще будут встречи, как творческие так и дружеские😊 #photoshoot #model #photooftheday #fashion #wow #eyes #beauty #cute #nice #skinny #фотосессия #фигура #фотодня #красиво #девушка #фотограф #модель

Публикация от 𝒥𝓊𝓁𝒾𝒶🧘🏼‍♀️ (@pink_huink) 30 Май 2018 в 7:54 PDT

Fata recunoaște că și-a supus sânii unei intervenții chirugicale, însă alte părți ale corpului nu dorește să le „modifice”.

Вспомнила времена, когда мне приходилось общаться с теми людьми, с которыми я общаться в принципе не хочу (таких обычно набиралось достаточно много)🤦🏼‍♀️ Как же я от этого страдала😔 Меня всегда напрягала эта обязанность жить в социуме и взаимодействовать с людьми, которые тебе абсолютно не интересны😒 «Они» встречаются повсюду, в школе, в институте, на работе👥 По сути, человек всю жизнь так и проживает на кого-то раздражаясь👺 Стоит ли говорить о том, как это разрушает его ауру? Я очень благодарна вселенной, что сегодня могу себе позволить общаться исключительно с теми, с кем я хочу, не раздражаясь ни на кого🙏🏼 Какое же это счастье, полностью выбирать все свое окружение! Не улыбаться кому-то потому что так надо, не поддерживать разговоры из вежливости🤮 Это то, к чему стоит стремиться всем людям, освободить себя от этих надуманных обязательств, ведь гармония в вашей душе превыше всего🤞🏼 #harmony #eyes #lovemylife #withlove #esoteric #happy #myrules #гармония #впиздусоциум #социум #счастье

Публикация от 𝒥𝓊𝓁𝒾𝒶🧘🏼‍♀️ (@pink_huink) 24 Апр 2018 в 6:57 PDT

Iulia consideră că formele corpului său sunt ideale.

Тема:
Instagram news - postări și comentarii de ultimă oră (92)

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Tagurile:
papusa, Barbie, tanara, fata, Novosibirsk, Siberia, Rusia
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