Chișinăul de coșmar: Podurile care ne pun viața în pericol - Foto

CHIȘINĂU, 18 aug — Sputnik. Chișinăuienii nu sunt șocați doar de starea drumurilor din Capitală, ci și de cea a podurilor și viaductelor. În fiecare zi, podurile sunt supuse la grele încercări — ambuteiaje kilometrice, accidente. Lipsa unor lucrări capitale care se impun își face și ea efectul.

Ți-e groază să circuli

Reporterul Sputnik Moldova a discutat cu un șofer de maxi-taxi care i-a mărturisit că simte un mare disconfort atunci când traversează zilnic podurile și viaductele din Chișinău.

”La drept vorbind, uneori mi-e groază să trec peste podul Ismail, iar când stau acolo ambuteiaje mă gândesc: oare câți ani are acest pod, ce capacitate are și cât va mai ține până să se prăbuși. Iar pe sub pod mai trece și calea ferată. Această situație este caracteristică și pentru alte poduri din oraș”, a menționat conducătorul auto.

De altfel, aceasta este opinia mai multor conducători auto. Dor pe aici circulă zilnic zeci de mii de vehicule, deoarece podul face legătura între sectoarele Centru, Râșcani și sectorul industrial Ciocana din Chișinău. Dar și autobuzele care ajung la Autogara de Nord.

Însă nu numai șoferii circulă cu frica în sân pe potul Ismail, ci și pietonii. De vină sunt gropile și crăpăturile prin care poți vedea ce se întâmplă pe calea ferată de sub pod. Acest lucru îl confirmă și imaginile postate pe o rețea de socializare de consilierul municipal Ilian Cașu. Respectivul pod, ca și majoritatea podurilor și a viaductelor din capitală au fost construite cu respectarea tuturor exigențelor încă în perioada sovietică. De atunci, acestea au fost supuse doar unor reparații cosmetice. Însă în ultimii ani aspectul exterior al acestor construcții s-a schimbat vizibil.

Poduri fără stăpân



Potrivit fostului prim-adjunct al arhitectului-șef al Chișinăului, Valeriu Lupașcu, aspectul arhitectonic al podurilor din Chișinău lasă mult de dorit. „Deja de mai multe decenii podurile au un aspect delăsat. Parapetele sunt într-o stare foarte proastă, la fel și coloanele", a adăugat Lupașcu.

Totodată, acesta a subliniat că structura de rezistență a podurilor din capitală are nevoie de o expertiză serioasă.

„În ce stare sunt fundamentul și pilonii, nu au fost oare afectate acestea de fisuri care să reducă capacității portante a podurilor — toate aceste probleme ar trebui monitorizate la nivel guvernamental, urmând să fie luate ulterior măsuri adecvate. Asemenea lucruri nu trebuie lăsate la voia întâmplării", a punctat expertul.

Potrivit acestuia, în cazul apariției microfisurilor sau a unor deteriorări mai grave, capacitatea portantă calculată inițial se va reduce.

„Odată cu reducerea capacității portante, crește riscul de prăbușire a construcției. De aceea în orașele mari, printre care se numără și Chișinăul, există structuri speciale care sunt responsabile de asemenea obiective. La noi însă ai impresia că podurile sunt ale nimănui", a menționat specialistul, adăugând că această problemă nu trebuie lăsată doar pe seama autorităților municipale, ea necesitând o abordare complexă.