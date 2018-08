Radio Sputnik Moldova, ascultat în Finlanda: Iată cum este posibil acest lucru - Foto

CHIȘINĂU, 19 aug — Sputnik. O scrisoare mai puțin obișnuită a venit pe adresa redacției Sputnik Moldova. Aceasta a fost scrisă de un ascultător radio din îndepărtata Finlandă. Bărbatul este de profesie inginer și de mulți ani este pasionat de radio. El a reușit să-și seteze aparatul în așa fel, încât să poată ascuta emisiunile matinale difuzate la Radio Sputnik Moldova.

"Vă mulțumesc pentru emisiunile difuzate. Eu nu cunosc foarte bine limba română, dar am putut câte ceva să deslușesc. Am înțeles că ascut o emisiune matinală ”Sputnik Moldova” și că sloganul postului este ”Spunem ceea ce alții trec sub tăcere”, ne-a scris ascultătorul din Finlanda, Reijo Alapiha.

În scrisoarea sa, bărbatul a mai precizat că a reușit să prindă frecvențele din Moldova datorită unui fenomen natural rar.

"Pasiunea mea este să prind frecvențe radio din întreaga lume. Acest lucru îmi reușește datorită fenomenului — ”sporadic”. În acea dimineață moderatoarea emisiunii era Maria Dimineț. În studiou aceasta discuta cu invitații despre dezvoltarea medicinii în Republica Moldova”, a mai spus radio ascultătorul.

Bărbatul a avut dreptate. Întradevăr, Maria Dimineț este una dintre moderatorii emisiunilor matinale de la Sputnik Moldova.

© Photo : из личного архива Reijo Alapiha Reijo Alapiha

Transmiterea troposferică a undelor radio îndepărtate este un fenomen rar întâlnit, cauzat de încălzirea și răcirea bruscă a aerului. În aceste condiții, undele radio parcurd distanțe mult mai mari (de la 150 până la 1000 de kilometri) comparativ cu situațiile obișnuite. Astfel, undele pot fi recepționate și de un radiou simplu.

Cel mai des, fenomenul întâlnit de protagonistul nostru are loc vara și în condiții climaterice corespunzătoare. Fenomenul poate fi comparat cu surfingul pe valurile mării. Mai exact, el nu se produce pe timp liniștit.

Reijo Alapiha a trimis pe adresa redacției noastre un CD cu înregistrarea emisiunii pe care a reușit să o audieze și ne-a rugat să confirmăm că trasmisiunea a fost făcută din studiorurile noastre.

Emisia Radio Sputnik Moldova acoperă aproape tot teritoriul țării noastre și o parte din România. În țara noastră, emisiunile Radio Sputnik Moldova pot fi ascultate în Chișinău, Bălți, Cahul, Leova, Ocnița,Tighina, Ungheni, Hâncești, Cimișlia, dar și în UTA Găgăuzia — Comrat. Iar acum, emisiunile noastre pot fi ascultate și în Finlanda.

Письмо от радиослушателя Sputnik © Sputnik / Miroslav Rotari

Письмо от радиослушателя Sputnik © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 2 © Sputnik / Miroslav Rotari Письмо от радиослушателя Sputnik

Agenția de știri Sputnik și-a început activitatea pe piața globală în data de 10 noiembrie 2014. Sputnik arată o lume multipolară în care fiecare țară are interesele sale naționale, cultura, istoria și tradițiile sale.

Sputnik vorbește despre ceea ce alții trec sub tăcere.

Agenția ocupă o nișă unică al furnizorului de știri alternative și de transmisiuni radio în același timp. Sputnik este orientat exclusiv asupra auditoriului din străinătate.

Fiecare redacție Sputnik din cele mai mari capitale ale lumii are site-urile sale și transmite din studiourile stațiilor radio locale. Numărul de ore sumar de transmisiuni radio ale Sputnik este de 30 de limbi ale lumii.

Agenția are centrele sale de presă multimedia, creează contentul exclusiv pentru site-uri, transmite emisiuni radio pentru publicul local. Transmisiunile radio lucrează doar în format modern: diapazon FM, în format digital DAB/DAB+ (Digital Radio Broadcasting), ND-Radio, dar și pe telefoanele mobile și în internet.

Sputnik își creează contentul său multimedia și transmite în limbile rusă, abhază, azeră, engleză, arabă, armeană, gruzină, dari, spaniolă, kazahă, tătară, kârgâză, chineză, kurdă, letonă, română, germană, tagikă, poloneză, portugheză, puștu, sârbă, turcă, uzbecă, ucraineană, finlandeză, franceză, hindi, estoniană, japoneză.

Cu marca Sputnik apar 24 de ore din 24 știri în limba engleză, spaniolă, arabă, chineză. Pentru transmisiuni de știri non-stop în Washington, Cairo, Beijing și Montevideo redacțiile regionale lucrează în regim 24/7.