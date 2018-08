Savanții au stabilit câte ore trebuie să dormim în funcție de vârstă

CHIȘINĂU, 20 aug – Sputnik. Savanții au constatat că necesarul de somn pentru fiecare persoană depinde de vârsta pe care o are. Șefa secției Medicinei Somnului din cadrul Departamentului de Neurologie ”Benjamin and Virginia T. Boshes” din Chicago, profesor de neurologie, Phyllis C. Zee, susține într-un interviu pentru ”Every Day Health”, că necesarul de somn este direct proporțional cu vârsta pe care o avem.

Cele mai multe ore de semn le petrece un nou-născut. Din cele 24 de ore ale zilei un copil de la 1 la 3 luni are nevoie de până la 17 ore de somn. De la 4 la 11 luni – copilul trebuie să doarmă între 12 și 15 ore pe zi.

Treptat, numărul orelor necesare pentru somn scade. Astfel, bebelușii de la 1 an la 2 ani trebuie să doarmă pe zi între 11 și 14 ore, iar de la 3 la 5 ani – între 10 și 13 ore pe zi.

Odată ce încep să meargă la școală, copii au nevoie de la 9 la 11 ore de somn în 24 de ore. De la 14 ani și până la 17 ani, minorii au nevoie de 8 – 10 ore pe zi de somn.

Persoanele adulte, conform cercetătorilor, trebuie să doarmă între 7 și 8 ore pe zi.