A fost adus acasă în sicriu. Povestea tragică a moldoveanului care a murit la Genova

CHIȘINĂU, 22 aug – Sputnik. Moldoveanul Anatolie Mălai, care a decedat săptămâna trecută la Genova, Italia, în urma prăbușirii unui pod, a fost adus în această noapte în localitatea de baștină. Bărbatul de 44 de ani, care avea și cetățenie română, era din satul Taraclia, raionul Căușeni.

Sicriul cu corpul neînsuflețit al moldoveanului a fost adus cu mașina unei firme de servicii funerare, care a fost contractată de Guvernul Republicii Moldova.

Anatolie Mălai era plecat în Franța unde lucra ca șofer de TIR. În timpul prăbușirii podului, moldoveanul se afla la volanul camionului și se îndrepta din Italia spre Franța. Anatolie Mălai are trei copii, iar cel mai mic are doar un an.

Un alt moldovean a fost rănit în urma prăbușirii podului Morandi, din Genova, Italia. Bărbatul de 34 de ani a suferit mai multe traumatisme şi a fost internat într-un spital din Genova. Din fericire, viața acestuia se află în afara oricărui pericol.

În total, în urma tragediei de la Genova au decedat 43 de persoane.