Tendințe îngrijorătoare: Iată câți copii vor merge la școală în acest an

CHIȘINĂU, 3 sept — Sputnik. Școlarii din toată țara au revenit astăzi din vacanță. Îmbrăcați în haine noi și cu buchete de flori în mână, s-au îndreptat spre instituțiile în care învață. Peste 325 de mii de elevi vor începe astăzi un nou an de studii. Dintre aceștia, aproximativ 35 de mii vor păși pentru prima dată pragul școlii, a comunicat ministerul de resort.

"Pentru mine 1 septembrie este o zi deosebită. Este ultimul meu an de studii în liceu și asta mă face să am emoții și mai mari. Eu, dar și colegii mei suntem conștienți că trebuie să depunem mult efort în acest an de studii pentru a susține cu brio examenul maturității", a declarat pentru Sputnik Moldova eleva Dumitrița Schipschi.

În țara noastră activează 1300 de instituții de învățământ în care astăzi va răsuna primul clopoței. Ora de dirigenție pentru copii din clasele primare va avea genericul "Povara bunătății noastre".

Cei din ciclul gimnazial vor discuta despre valorile adevărului şi al binelui din opera lui Druță.

Numărul copiilor care merg la școală scade de la an la an. Astăzi au mers în instituțiile de învățământ cu aproximativ 20 de mii de elevi mai puțini decât în 2017. În același timp, în clasa întâi vor fi cu două mii de copii mai mulți, comparativ cu anul trecut.