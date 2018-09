Incredibil, dar adevărat: Un tânăr cu Sindrom Down a devenit campion mondial la Taekwondo

Pare incredibil, însă este o știre adevărată: Un tânăr de 22 de ani cu Sindrom Down a devenit campion mondial la Taekwondo. Iată povestea lui Alex.

CHIȘINĂU, 7 sept — Sputnik. Anunțul că un tânăr de 22 de ani a devenit campion mondial la Taekwondo ar fi o știre bună, dar faptul că Alex Paulson din Dakota de Nord are Sindrom Down și chiar a obținut acest titlu este o știre reală și extraordinară, scrie pe blogul său directorul executiv al Centrului de consiliere și sprijin „Sfânta Alexandra Împărăteasa", din România, Alexandra Nadane.

Mama lui Alex, Paulette, a declarat după victoria fiului său: ”Întotdeauna am spus că el trebuie să lucreze mai mult decât o persoană obișnuită din cauza provocărilor speciale, dar, pentru acest titlul chiar a trebuit să lucreze mult! A lucrat 8 ani pentru asta, împreună cu instructorul Ryan Arndt".

Mama lui Alex recunoaște că la început ideea de a avea un copil cu Sindrom Down a fost înfricoșătoare: „Știam că va face lucruri grozave, dar ca părinți e firesc să te gândești la obstacole ar putea întâmpina." Deși majoritatea femeilor aleg să-și avorteze copiii cu Sindrom Down, nu ar trebui să le fie frică de necunoscut: „A avea un copil cu Sindrom Down este una dintre cele mai minunate experiențe pe care le poți avea. Este o provocare ca în cazul oricărui copil, așa că nu temeți de asta, veți vedea că o să fiți binecuvântate și fericite că ați continuat sarcina".

Alexandra Nadane precizează că, în întreaga lume, copiii diagnosticați intrauterin cu Sindrom Down sunt o țintă predilectă a avorturilor.

”Unele țări, precum Islanda, chiar s-au lăudat că „au eradicat Sindromul Down". În realitate, au ucis copiii înainte de ajunge să respire prima dată. Iar acest lucru este greșit nu doar pentru că a ucide copiii este greșit; este greșit și pentru că acești copii cu Sindrom Down devin o țintă exact pentru că au o dizabilitate. Persoanele cu Sindrom Down pot avea o viață împlinită. Se pot căsători, pot vorbi despre ei la Națiunile Unite, pot merge în călătorii misionare, pot face lobby în Congres, pot merge la concursuri și multe altele. Da!”, punctează ferm directorul Centrului de consiliere.

Sursa precizează că, Alex, vrea să meargă spre un campionat ATA WWE care îi poate oferi cel mai înalt titlu de campion la Taekwondo. Mama lui spune că din partea ei va avea susținere: „Îl voi ajuta să deschidă orice ușă își dorește. Și dacă vrea să devină campion WWE, cred că aceasta ar putea fi următoarea noastră aventură".