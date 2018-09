Șocant: Otrava din măsline sau cum sunt duși de nas consumatorii

CHIȘINĂU, 9 sept — Sputnik. Asociația Pro Consumatori din România a analizat 20 de sortimente de măsline comercializate în sistem vrac sau ambalate în recipiente din sticlă sau tablă, informează ro.sputnik.md.

În produsele analizate s-au identificat 9 tipuri de aditivi alimentari: acid citric, acid lactic, acid ascorbic, alginat de sodiu, glutamat de sodiu, lactat feros, sorbat de potasiu, benzoat de sodiu și gluconatul feros.

În ceea ce privește prezența aditivilor de mai sus în sortimentele de măsline analizate, situația se prezintă astfel:

•65% din sortimentele de măsline analizate conțin acid lactic;

•60% din sortimentele de măsline analizate conțin acid citric;

•45% din sortimentele de măsline analizate conțin acid ascorbic;

•35% din sortimentele de măsline analizate conțin gluconat feros;

•20% din sortimentele de măsline analizate conțin alginat de sodiu;

•15% din sortimentele de măsline analizate conțin glutamat de sodiu;

•5% din sortimentele de măsline analizate conțin lactat feros;

•5% din sortimentele de măsline analizate conțin sorbat de potasiu;

•5% din sortimentele de măsline analizate conțin benzoat de sodiu.

Românii consumă zilnic de 2-3 ori mai multă sare "iodată" decât cantitatea recomandată de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), care este de 5 grame de sare. Acest consum de sare explică rata ridicată a hipertensivilor (circa 40% din populația adultă a țării noastre), precum și a numărului mare de decese provocate de bolile cardiovasculare și atacurile cerebrale, mai precizează specialiştii pe site-ul APC.

Prof. Univ. Dr. Ion Schileru, de la Departamentul de Business, Științele Consumatorului și Managementul Calității, ASE București, atrage atenţia că, întrucât măslinele trebuie supuse mai multor tratamente (saramurare uscată ori umedă, uscare, uleiere etc.) care sunt costisitoare și solicitante, tentaţia este de a se folosi alte tehnici de înnegrire mai puţin costisitoare, dar dăunătoare pentru sănătate.

„Este evident că tentația inducerii în eroare a consumatorilor este mare, iar un consumator neavizat nu va face diferența dintre măslinele negre obținute prin tehnici de înnegrire și cele care au căpătat această culoare la încheierea ciclului de coacere", potrivit specialistului Ion Schileru.

De asemenea, nutriţionistul Dumitru Balan nu recomandă consumul măslinelor conservate în oţet, întrucât excesul de oţet este asociat cu creşterea nivelului acidităţii, ceea ce poate duce la apariţia de infecţii gastrointestinale şi chiar a cancerului gastric. Este şi concluzia unui studiu intitulat „Pickled food and risk of gastric cancer — a systematic review and meta-analysis of English and Chinese literature" şi publicat în 2012, studiu care evidenţiază o creştere cu 50% a riscului de a căpăta cancer gastric în urma consumului în exces a alimentelor murate în oţet.

Nutriţionistul atrage atenţia asupra pericolului pentru sănătate reprezentat de măslinele care conţin exces de sare şi lactat feros.

„Măslinele negre comercializate pe piaţa noastră sunt intens procesate şi conţin un exces de sare şi oţet. Asociaţia Americană a Inimii recomandă un consum zilnic de sare aproximat la 1500 mg pentru majoritatea adulţilor în vederea prevenirii afecţiunilor cardiovasculare. În schimb, este suficient să consumăm 15-20 de măsline procesate şi am depăşit cantitatea zilnică de sare admisă. Pentru a înnegri măslinele, producătorii utilizează lactatul feros (E585) şi gluconatul feros (E579), doi stabilizatori care ar trebui să nu depăşească în dieta zilnică cantitatea de 0,8 mg/ kg corp…. Nu recomand consumul alimentelor care conţin Fier adăugat, pentru că excesul acestui mineral este asociat cu dureri de stomac, greaţă şi vărsături. În studiul de specialitate intitulat «Iron and cancer» şi publicat în luna mai a anului 2013, aflăm că excesul de Fier este legat de procesul oxidării celulare, cât şi de cel al creşterii celulor tumorale. În plus, cantităţile mari de fier din organism stimulează dezvoltarea bacteriilor patogene din intestin şi virusurile, acesta fiind motivul pentru care aş boicota consumul măslinelor înnegrite", precizează Dumitru Balan.

Conf. univ. dr. Costel Stanciu, președinte APC, recomandă consumatorilor să consume măsline negre netratate, zbârcite în mod natural, în copac, și care sunt obținute din fructe recoltate la maturitate completă, conservate numai prin sărare.

Însă, legat de excesul de sare, avertizează că în unele sortimente „conținutul de sare per 100 grame produs depășește și cu 40% necesarul zilnic de sare din dieta unui adult. Din păcate, etichetarea măslinelor comercializate în sistem vrac nu oferă și informații referitoare la cantitatea de sare din produsele aflate la vânzare."