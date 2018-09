În anumite situații, profesorii nu vor avea voie să pună note de ”2”

CHIȘINĂU, 17 sept — Sputnik. Pe 1 septembrie a intrat în vigoare noul Regulament privind managementul temelor pentru acasă.

În timp ce unii părinți și elevi se plâng că volumul sarcinilor pe care le au de îndeplinit acasă este prea mare, alții dimpotrivă spun că în felul acesta elevii vor deveni mai responsabili și mai instruiți.

Așa cum a promis anterior, Ministerul Educației Culturii și Cercetării a elaborat un document prin care și-a propus să reformeze conceptul temelor pentru acasă pentru toate treptele din învățământul general.

Potrivit consultantului principal al Direcției Învățământ General din cadrul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Natalia Grîu, inițiativa care a intrat în vigoare pe 1 septembrie are scopul de a apropia „tema pentru acasă" de elevi, de a o transforma dintr-o sperietoare într-o modalitate de consolidare a informației primite în timpul orelor.

Elevii din clasa I sunt scutiţi de tema pentru acasă, iar cei din clasele a II-IV-a vor avea mai puține sarcini de îndeplinit.

„Copiii din ciclul primar, cei care vin imediat după grădiniță, este vorba de primul semestru al clasei I, vor avea sarcini, doar că acestea nu vor fi în scris. Sarcinile scrise vor fi excluse pentru această categorie. De asemenea, timp de câteva săptămâni, nu vor avea teme pentru acasă copiii din clasa a V-a, adică cei care trec de la un ciclu de școlarizare la altul, fiindcă ei au nevoie de o perioadă de adaptare", a menționat Natalia Grîu.

© Sputnik / Miroslav Rotari Bacalaureat contra plată: Ministerul Educației a susținut proiectul dar cu unele rezerve

Astfel, potrivit noului regulament, durata pregătirii temelor pentru acasă nu trebuie să depăşească 1,5 ore pentru clasa a II-a şi două ore pentru clasele III și IV.

Totodată, documentul conține recomandări clare privind specificul acestor teme pentru acasă. Ce ar trebui să conțină tema pentru acasă astfel încât elevul să fie motivat, să-i provoace curiozitatea și sentimentul unei atitudini prietenoase în raport cu ceea ce se întâmplă în procesul educațional.

Regulamentul stabilește câteva elemente clare care vizează rolul temelor pentru acasă, managementul temelor pentru acasă, care este timpul estimativ pe care un copil, în funcție de treapta de școlarizare și de disciplină, trebuie să-l aloce pentru pregătirea temelor pentru acasă. Astfel, profesorii vor trebui să se conformeze și să țină cont de acest aspect.

Cert este că, până să se apuce de elaborarea documentului, Ministerul a chestionat 1060 de elevi, profesori și părinți în ceea ce privește „calitate și cantitatea" temelor pentru acasă. Datele studiului arată că un o pătrime din cei chestionați consideră că pregătirea temelor pentru acasă necesită prea mult timp.

„Anul trecut am consultat opinia elevilor, am examinat peste 1060 de chestionare, în care copiii erau întrebați cât timp își fac temele pentru acasă, cum li se par aceste teme. Am făcut niște constatări deloc îmbucurătoare. Peste 20 la sută dintre copii au nevoie mai mult de patru ore pentru a-și pregăti temele pentru acasă, ceea ce înseamnă prea mult", a spus specialistul.

Totodată, ea a opinat că profesorul ”nu ar trebui să asculte 45 de minute temele pentru acasă — asta nu poate fi numită o lecție. Profesorul trebui să se concentreze asupra explicării noului subiect".

© Sputnik / Rodion Proca Promovarea educației incluzive - o perspectivă pozitivă pentru copiii cu nevoi speciale

Potrivit Nataliei Grîu, temele pentru acasă nu sunt un test și nici o evaluare a cunoștințelor elevilor, ci o oportunitate de a ajuta copilul să consolideze materialul și să învețe. Expertul a menționat că profesorii ar trebui să înțeleagă că modul de a-și face temele pentru acasă nu reflectă cunoștințele reale ale elevilor.

„Este greșit de evaluat cu o notă proastă temele pentru acasă a elevilor în cazul în care nu au reușit să le finalizeze. Nu putem cunoaște motivele. Poate copilul a avut unele probleme, poate că nu a mâncat toată ziua. Profesorul trebuie să înțeleagă că elevul demonstrează capacitățile și ceea ce a învățat prin notele obținute la teste și prin nota finală", a mai menționat Natalia Grîu.

Noul regulament stabilește în mod expres criteriile pentru care profesorul poate evalua un elev cu nota „2". Potrivit reprezentantului Ministerului Educației, atunci când un elev este evaluat cu o notă de „2", acest lucru nu îl motivează, ci îl deprimă.

„Deseori întâlnim situații când, deschizând catalogul, observăm că un elev are mai multe note de ”2”. Profesorii spun că îi pedepsesc elevii în acest fel pentru temele lor nefinalizate. Această abordare este incorectă", a remarcat Natalia Grîu.

Statistici îngrijorătoare: Școlile rămân fără profesori>>>

În special, regulamentul prevede că „elevul nu poate fi evaluat cu o notă de ”2” pentru faptul că nu a îndeplinit corect temele pentru acasă sau pentru că nu le-a îndeplinit deloc".