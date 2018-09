Polonik: În Rusia sunt solicitate tururile vinicole din Moldova

CHIȘINĂU, 21 sept — Sputnik. În perioada 20 — 22 septembrie, la Chișinău, se desfășoară Forumul Economic Moldo-Rus, la care participă peste 200 de oameni de afaceri, reprezentanți ai asociațiilor și organizațiilor obștești. Pentru aceștia evenimentul respectiv va deveni totodată o oportunitate de a face cunoștință cu mediul de afaceri din Republica Moldova și a trasa planuri de colaborare.

Una dintre platformele Forumului este dedicată turismului. Margarita Polonik, conducătorul Asociației Turismului Cultural-Gastronomic din Federația Rusă, participantă la acest eveniment, a menționat că, până nu demult, potențialul turistic al Moldovei era puțin cunoscut pentru mediul de afaceri și turiștii din Rusia. Impresia favorabilă s-a creat în cadrul celei de a treia Conferință Internațională a turismului vinicol care a avut loc la Chișinău. Forumul Economic Moldo-Rus va consolida această impresie.

© Sputnik / Miroslav Rotari Republica Moldova va fi Capitala Mondială a Turismului Vinicol

„Deja de mult timp noi avem comenzi pentru tururile vinicole din țara dumneavoastră. Iar acum, cum s-ar zice, totul s-a consolidat. Am început negocierile cu unii reprezentanți ai businessului referitor la crearea tururilor gastronomice, posibilitatea de a adăuga acest produs în asortimentul nostru. Plus la toate, vom împărtăși colegilor experiența noastră considerabilă în privința creării turismului gastronomic. Am impresia că în țara dumneavoastră există, de asemenea, posibilități pentru dezvoltarea acestui gen de turism", a menționat pentru Sputnik Moldova Margarita Polonik.

Potrivit acesteia, se preconizează semnarea acordurilor de colaborare. Următorul pas vor fi contractele. Însă, până atunci, trebuie purtate negocieri cu reprezentanții turismului din Moldova în ceea ce privește corespunderea serviciilor prestate cu cerințele turiștilor ruși.