Atenție: Trei indivizi stranii și-au făcut apariția în Aeroportul Chișinău – Detalii

CHIȘINĂU, 28 sept — Sputnik. La Aeroportul Internațional Chișinău a fost inaugurată sculptura "Echipajul". Lucrarea prezintă imaginea unui pilot și a două însoţitoare de bord.

© Sputnik / Miroslav Rotari Compania Avia Invest a devenit laureat al concursului "Cel mai bun aeroport din CSI"

Sculptură va fi un simbol al aeroportului şi reprezintă bunăstare, siguranţă şi un zbor liniştit. Ideea de a amplasa obiectul de artă în incita Aeroportului Chișinău aparține conducerii "Avia Invest".

Obiectul de artă va fi de acum încolo un simbol reprezentativ al aeroportulul, astfel încât străinii, dar și cetățenii țării noastre să-și reamintească cu drag de Republica Moldova și de experiențele trăite pe meleagurile noastre.

Lucrarea a fost realizată de vestitul sculptor Veaceslav Jiglițchi, cetățean de onoare al Capitalei. Artistul a creat peste 50 de sculpturi, iar pentru meritele sale a primit numeroase premii în ţara noastră, dar și peste hotare.

"Am fost onorat să lucrez la acest proiect şi din primele clipe am privit foarte pozitiv idea companiei Avia Invest. Este o lucrare foarte complexă, la care am muncit minuţios şi am depus mult suflet," a menţionat sculptorul, Veaceslav Jigliţchi.

Sculptura "Echipajul" reprezintă cele mai importate personaje în timpul unul zbor, pilotul și însoțitoarele de bord. Anume aceștia asigura confortul și siguranța pasagerilor în timpul unei călătorii cu avionul. Acest proiect al Avia Invest vine să susţină şi să promoveze valorile culturale ale ţării. Mai mult, Aeroportul Internaţional Chişinău este şi o carte de vizită a ţării pe plan internaţional, iar această sculptură reprezintă un simbol memorabil oferind notorietate nu doar aeroportului, dar şi Republicii Moldova.