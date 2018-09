Ziua Vinului: Iată ce surprize au pregătit organizatorii în acest an

Producătorii moldoveni vor fi cei care vor deschide agenda evenimentelor de sâmbătă, 6 octombrie, defilând în PMAN sub acompaniamentul orchestrei de muzică populară a fraților Advahov.

CHIȘINĂU, 30 sept — Sputnik. Ziua Națională a Vinului revine în forț. De această dată, cea mai importantă sărbătoare dedicată tradițiilor autohtone în vinificație se va extinde peste hotarele țării, ducând faima vinului Moldovei în comuna Snagov, România.

Pe 6 și 7 octombrie, 20 de vinificatori moldoveni vor prezenta produsul mândriei naționale amatorilor de vin de peste Prut, care vor avea ocazia să-l savureze, urmărind un concert susținut de formații din Republica Moldova. În primul weekend de octombrie nu va fi loc de plictiseală nici la Chișinău.

Piața Marii Adunări Naționale va fi, și în acest an, scena principală a sărbătorii, unde descoperirea și savurarea vinurilor de calitate cu Indicație Geografică Protejată se va combina armonios cu un grandios program cultural și activități educative. Principala atracție a Zilei Naționale a Vinului 2018 vor fi cele peste 60 de standuri expoziționale ale companiilor vitivinicole din cele 4 regiuni cu Indicație Geografică Protejată, la care se va alătura standul vinificatorilor români — o altă premieră a ZNV.

„Prin această sărbătoare vrem să aducem un omagiu oamenilor care activează în acest sector, să scoatem în evidență importanța sectorului vitivinicol, dar și măsurile care sun luate la nivel de stat pentru dezvoltarea acestei ramuri strategice pentru RM. În ultimii ani sectorul vitivinicol a înregistrat o ascensiune, datorită muncii asidue a producătorilor, a instituțiilor de stat care au implementat politici eficiente, și, desigur, a partenerilor noștri de dezvoltare" a declarat ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Nicolae Ciubuc.

„Cea mai importantă sărbătoare dedicată Vinului Moldovei se internaționalizează. Am decis ca în acest an să o extindem la București. 21 de vinificatori vor merge la Snagov, România și nu mergem doar cu vinul, dar cu tot ce are mai bun și mai reprezentativ țara noastră: gastronomie, meșteșugari, dansuri, folclor" a declarat directorul Oficiul Național al Viei și Vinului, Gheorghe Arpentin.

Producătorii moldoveni vor fi cei care vor deschide agenda evenimentelor de sâmbătă, 6 octombrie, defilând în PMAN sub acompaniamentul orchestrei de muzică populară a fraților Advahov, Zinaidei Julea, Surorilor Osoianu, și al ansamblului „Crenguța de Iedera" și Maria Iliuț.

„Parada vinificatiorilor" se va încheia cu o horă și o ceremonie de premiere ai celor mai de succes actori ai industriei, după care vizitatorii sunt invitați să țină pumnii pentru participanții la cel mai zgomotos duel — „Duelul Fanfarelor".

În după-amiaza primei zile a festivalului vinului, în inima Capitalei va fi organizat un master-class de dans popular și își va începe activitatea „Școala Vinului", unde experții Oficiului Național al Viei și Vinului vor împărtăși publicului regulile consumului corect și moderat al vinului Moldovei.

Vizitatorii sunt așteptați să ia un loc în fața portretiștilor și caricaturiștilor care nu vor fi prezenți la eveniment timp de 2 zile. Începând cu ora 16.00 pe scenă vor urca ansamblurile etno-folclorice „Plăieșii", „Surorile Osoianu", „Geto-Dacii" și „Vatra Nemului". Prima zi a sărbătorii va culmina cu un concert grandios, susținut de Nelly Ciobanu, „Brio Sonores", formația „DoReDos" și „Vally Boghean Band".

Târgul Meșterilor Populari, Școala Vinului și un concert grandios, în cea de-a doua zi a sărbătorii

Programul cultural al zilei de duminică va debuta cu un show al Baletului Național „JOC" și un program muzical de la DJ Marcus Lawyer. Oaspeții care nu au reușit să ajungă la Școala Vinului în prima zi a sărbătorii, o pot face în cea de-a doua. Orarul este identic și include: degustări de vinuri IGP din soiuri indigene și divinuri, introducere în profesia de somelier, master-class cu Roata Aromelor și lansări de carte și reviste tematice.Vizitatorii sunt îndemnați să treacă pe la Târgul Meșterilor Populari și să intre în Curtea Țărănească. Tot duminică se va acorda și premiul „Polobocul de Aur", pentru cele mai bune vinuri de casă. Își continuă activitatea Zona Artiștilor și concursul „Duelul Fanfarelor".

În după-amiaza zilei de duminică, pe scenă vor urca Orchestra de Muzică Populară „Rapsozii Moldovei" și colectivele etno-folclorice „Ștefan Vodă", „Romanița" și „Cavalerii Armoniei". Ziua Națională a Vinului 2018 se va încheia cu un concert susținut de interpreții authoni Vitalie Dani, Geta Burlacu, Natalia Gordienco și formațiile „Akord" și „Ethno Republic".

Pentru a explora din plin standurile vinifacatorilor, în căutarea celor mai memorabile experiențe olfactive și gustative, legate de Vinul Moldovei, nu ezita să procuri „Carnetul degustătorului", care include un pahar ecologic, degustarea a 11 vinuri diferite și a unui vin favorit, două bilete de călătorie pentru transportul public și reduceri de 20% la articolele promoționale „Wine of Moldova". Biletul este valabil timp de două zile și poate fi achiziționat la prețul promoțional de 150 de lei până în data de 6 octombrie și la preț de 200 de lei în zilele de 6 și 7 octombrie.

Ziua Naţională a Vinului este organizată de Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Primăria Municipiului Chișinău, Asociaţiile producătorilor de produse vitivinicole cu IGP „Codru", „Valul lui Traian", „Ștefan Vodă", „Divin", cu suportul partenerului strategic al evenimentului, Proiectul de Competitivitate din Moldova, finanțat de USAID și Guvernul Suediei.