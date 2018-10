Important: Copii nevaccinați vor putea merge din nou la școală - Video

CHIȘINĂU, 2 oct — Sputnik. Copii nevaccinați vor putea merge din nou la școală. Anunțul a fost făcut marți de deputatul Valeriu Ghilețchi în cadrul unei conferințe de presă.

”Există un număr relativ mare de copii care astăzi nu frecventează școala din cauza nevaccinării. Am convenit cu guvernul ca să găsim o soluție de compromis — copii să se întoarcă la școală, dar între timp să se discute cu părinții, cu medicii de familie și să fie vaccinați, dar să eliminăm orice contraindicație sau anumite efecte secundare care pot avea loc din cauza vaccinării”, a declarat Ghilețchi.

Anterior, ministrul Silvia Radu a anunțat că a întreprins o vizită de documentare la spitalul și Centrul Medicilor de Familie Ceadâr Lunga unde a discutat problema focarului de rujeolă.

”După apariția focarului, s-a ajuns la un procent de vaccinare de 95%. E bine că în cele din urmă situația e sub control. Am fost acasă și la familia care are cei 6 copii bolnavi. Acum micuții sunt sub supraveghere și sper să se însănătoșească și să fie bine în cel mai scurt timp”, a scris Radu pe pagina sa de Facebook.

"Ne vaccinați copiii ca pe animale": Revolta unei mame din Glodeni>>>>

Amintim că reprezentanții Ministerului Educației au anunțat anterior că 3631 de elevi au fost opriți temporar de la ore din cauza că nu au fost vaccinați.