Un prezentator TV nu s-a putut opri din plâns: Iată cine l-a emoționat - Video

CHIȘINĂU, 12 oct — Sputnik. O concurentă de 16 ani de la „X Factor România" a reușit să-l impresioneze pe Mihai Bendeac până la lacrimi, scrie adevărul.ro.

Prezentatorul show-ului a plâns în hohote pe toată durata evoluării adolescentei. Laviniei Florea a mărturisit la interviul de prezentare că a fost adoptată la vârsta de 6 ani. Înainte, a petrecut doi ani în grija unor asistenţi maternali „groaznici", după cum mărturiseşte, care o puneau la colţ şi nu-i ofereau nicio atenţie.

„Sunt adoptată de la 6 ani şi sunt conştientă de faptul ăsta şi nu m-a deranjat până la 14 ani. Nu ştiu de ce, simt o chestie ciudată. Că toată lumea are părintele lui, iar eu nu-l am, ştiţi? Înainte am fost la casa de copii. La patru ani am fost conştientă de asta. Şi de la patru la șase ani am fost la nişte asistenţi maternali groaznici.

Simţeam că nu am fost băgată în seamă. Eram pusă la colţ. Alţi copii erau afară, iar eu eram înăuntru și de acolo, femeia aceea care m-a făcut pe mine a semnat că pot fi adoptată de o persoană şi atunci mama a venit şi m-a luat. Şi de atunci, ea e mama mea", a povestit concurenta.

Lavinia a spus că a încercat să ia legătura cu mama ei biologică, chiar şi pe reţelele sociale, dar femeia nu vrea să audă de ea.

„Pe mama nu o consider părinte adoptiv, o consider mama mea, e ca şi când aş fi fost cu ea dintotdeauna", a mai spus tânăra.

Extrem de emoţionată, adolescenta a interpretat piesa Ioanei Ignat, „Nu mă uita" şi a reuşit să-i impresioneze cu emoţia şi vocea ei caldă pe cei patru membri ai juriului. Cel mai mișcat de povestea şi interpretarea concurentei de 16 ani a fost Mihai Bendeac care a izbucnit în lacrimi chiar de la primele versuri.

„Nu am plâns de 10 ani în public şi ştiam că atunci când se va întâmpla, nu o să mă pot opri", a spus Mihai Bendeac.