În exclusivitate: Natalia Gordienko face dezvăluiri din viața personală – Video

CHIȘINĂU, 31 oct – Sputnik. Interpreta Natalia Gordienko arătă impecabil chiar dacă a adus pe lume un copil cu puțin timp în urmă. Aceasta spune că secretul constă în modul activ de viață pe care îl are. Interpreta a vorbit în studioul Radio Sputnik Moldova despre planurile sale de viitor, dar și despre modul în care i s-a schimbat viața de când s-a născut băiețel ei.

Natalia Gordienko a mărturisit că 2018 a fost un an foarte complicat pentru ea. Ea nu a precizat exact despre ce este vorba, da a spus că a trecut prim multe momente dificile care au făcut-o mai puternică. Acum, că are un bebeluș acasă, are mult mai puțin timp liber pentru activitățile pe care le avea anterior.

”Bebelușul nu mă lasă să dorm. Acum îi ies primii dințișorii și este agitat. Pe lângă aceasta, eu îl alaptez natural și nu pot să lipsesc foarte mult de acasă”, a declarat Natalia Gordienko.

Bebelușul a făcut-o să conștientizeze care este adevărata valoare a vieții.

”Viața mea s-a schimbat radical. Sunt mai responsabilă și încerc să petrec cât mai mult timp cu bebelușul meu”

Aceasta a vorbit și despre perioada sarcinii, subliniind că nu s-a lăsat de muncă până în ultimele luni de sarcină.

”Pentru mine a fost complicat pentru că am lucrat până în a șaptea lună de sarcină. În ultimele luni, cât am stat acasă, am pus cele mai multe kilograme pe mine. Mai exact, este vorba de 20 de kilograme. Mâncam mult” a declarat Natalia Gordienko.

Pentru începutul lunii decembrie, artista pregătește un show de zile mari la Palatul Național ”Nicolae Sulac”. Concertul va avea loc pe date de 11 decembrie, chiar în ziua de naștere a interpretei.

”Va fi un concert deosebit. Noi facem un show mare, cu invitați speciali de la noi din țară și din străinătate. Este vorba de Vali Boghian, Adrian Ursu, SunStroke Project, Formația Acord și Ionel Istrati. Din străinătate vine Irakli Pirțhalava (Rusia) și Mohombi din Suedia ”, a mai declarat interpreta Gordienko.

Fericirea are un nume: Uite cât de mare s-a făcut băiețelul Nataliei Gordienko>>>

Pregătirile pentru concertul din decembrie au început încă din vară. Artista promite că va fi unul grandios, cu lumini și cu concept mai puțin întâlnit în țara noastră.