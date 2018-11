Mai rar în Moldova: Povestea unui tânăr care, din subterană, a ajuns vedetă - Video

CHIȘINĂU, 9 nov - Sputnik. Patric Hangaru s-a remarcat în spațiul public după ce a cântat mai mult timp în subterana din apropierea unui centrul comercial din Capitală. Vocea frumoasă a acestuia a fost remarcată de trecători. Ulterior tânărul a devenit cunoscut în toată țara, iar acum este invitat la petreceri private și la concerte. Tânărul a oferit un interviu în exclusivitate pentru Sputnik Moldova unde a vorbit despre viața sa și dragostea față de muzică.

- Patric, oamenii te cunosc din subterana din apropierea unui centru comercial de pe timpul când cântai acolo. De ce ai ales anume așa să te manifești?

- În perioada respectivă am înțeles că acest lucru poate să îmi aducă bani. Nu m-am gândit că lucrurile o să evolueze așa în viața mea. Mereu mergeam acolo cu plăcere pentru că vedeam că oamenilor le place ceea ce aud.

- După o perioadă de timp nu te-am mai văzut să cânți în subterană. În schimb, aveai des apariții televizate. Când și în ce condiții s-a produs această schimbare?

- După prima apariție la TV lucrurile nu sau schimbat prea mult în viața mea. Continuam să cânt în subterană și aveam aceiași viață de tânăr visător. Lucrurile s-au schimbat în momentul în care am început să gândesc diferit și am început să acționez ca un matur.

Am început să muncesc mai mult și să investesc în mine. Așa am început să cresc profesional și să fiu solicitat mai des. Sunt trei ani de când lucrez asupra mea.

- Câți bani câștigai din cântat atunci și câți câștigi acum?

- Nu prea vreau sa vorbesc despre banii pe care îi câștig. Ceea ce pot să spun este că mereu am fost mulțumit de fiecare leu pe care l-am câștigat prin muzică.

Scopul meu era să îmi câștig traiul din cântat și acuma mă bucur că am ajuns la acest nivel.

- Cum priveau părinții tăi faptul că obișnuiai să cânți în subterană?

- Tata niciodată nu a fost de acord cu ceea ce făceam. Unicul om care m-a susținut a fost mama. Ea mă iubește și mi-a zis că doar din greșeli putem să învățăm lecții, iar orice hotărâre îmi aparține și eu răspund pentru tot ceea ce fac.

- Cum este viața ta acum?

- Pot să spun că am o viață de vis. Sunt un bărbat fericit cu un început de carieră frumos. Sunt la începutul de drum la care am visat mereu. Am lângă mine oamenii de care am nevoie și o familie frumoasă, unită si sănătoasă.

- Care sunt planurile tale de viitor? Unde te vezi peste câțiva ani?

- Mă vad acolo unde o sa merit sa fiu. Cum mi-a spus și mama: "totul este în mâinile mele".