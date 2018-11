Guvernul spune DA: Unii pensionari vor trebui să prezinte un certificat că mai trăiesc

CHIȘINĂU, 14 nov – Sputnik. Guvernul a avizat astăzi proiectul de lege propus de deputatul Valentina Buliga, potrivit căruia pensionarii din Moldova stabiliți cu traiul în străinătate vor putea să beneficieze de dreptul la pensie în țara noastră.

Guvernul a avizat astăzi acest proiect de lege, dar cu unele completări: ”în scopul de a confirma dacă beneficiarul de pensie stabilit cu domiciliul în străinătate este în viață și de a evita achitarea dublă a pensiei”.

Astfel, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune ca articolul 36 din Legea cu privire la sistemul public de pensie să fie adoptat în următoarea redacție:

”Persoana stabilită cu domiciliul în străinătate are dreptul la pensie în condițiile prezentei legi.

În cazul în care persoana îndreptățită beneficiază de pensie din Republica Moldova și are domiciliul în străinătate, aceasta are obligația de a transmite pe adresa Casei Naționale de Asigurări Sociale, la fiecare 6 luni, un certificat de viață, în modul prevăzut de Guvern. Dacă beneficiarul de pensie prezintă sau transmite certificatul de viață după expirarea celor 6 luni, plata pensiei va fi reluată din data suspendării.

Beneficiarul de pensie va completa certificatul de viață și îl va semna la misiunea diplomatică/oficiul consular al Republicii Moldova de pe teritoriul statului de domiciliu sau la subdiviziunile teritoriale ale Casei Naționale de Asigurări Sociale, care va autentifica faptul că acest document a fost semnat personal de titularul drepturilor sociale.

În cazul în care beneficiarul nu prezintă sau nu transmite certificatul de viață în termenul indicat, Casa Națională de Asigurări Sociale suspendă plata pensiei acestuia începând cu luna următoare lunii expirării celor 6 luni”.

Ministrul Silvia Radu a declarat că prezentarea unui certificat de viață nu este o noutate, ci o practică folosită pe larg în lume.

”Este o procedură internațională care se aplică în toate țările”, a declarat Radu.

Premierul Pavel Filip a salutat această decizie, exprimându-și speranța că acest certificat de viață ”nu-i va deranja pe cei de bună credință”.

”Bine că am ajuns să adoptăm această hotărâre de Guvern. Trebuie să eliminăm o nedreptate care a fost, pentru că persoanei care a contribuit la fondul social și acum nu are domiciliul în Moldova nu i se plătea pensia. Noi introducem acest certificat care trebuie să fie prezentat o dată la jumătate de an. Cred că cei care sunt de bună credință nu au de ce să se deranjeze de acest lucru”, a declarat premierul.

Proiectul prezentat de deputatul Valentina Buliga prevede ca persoana care şi-a stabilit domiciliul într-un stat cu care Republica Moldova nu are încheiat un acord privind asigurările sociale va putea depune cererea de pensionare şi actele necesare la organul teritorial de asigurare socială de la ultimul domiciliu din Republica Moldova, care se înregistrează în mod obligatoriu.

Cât privește completările pe care le-a propus Guvernul, Buliga a declarat că acestea urmează să fie analizate.

”Vom examina mecanismele existente, astfel încât pensiile să ajungă la pensionari. Nu trebuie să îngreunăm procesul, dar nici să admitem excese”, a declarat parlamentarul pentru Sputnik.

Conform actualei redacții a Legii cu privire la sistemul public de pensii, asiguratului care îşi stabileşte domiciliul în străinătate nu i se acordă drept la pensie.

Schimbarea propusă de deputatul Buliga se referă în mod special la cetățenii Republicii Moldova care au îndeplinit toate condițiile de a primi pensie pe teritoriul țării noastre.

Astfel, statul va transfera pensia cetățeanului Republicii Moldova în țara în care acesta s-a stabilit cu traiul. Este vorba de orice stat, chiar dacă țara noastră nu va avea cu acesta un acord de colaborare socială. Pensia va fi transferată în lei, dar va fi convertită imediat la locul de trai în valuta țării în care beneficiarul s-a stabilit cu domiciliul.

Proiectul urmează a fi examinat și dezbătut în plenul Parlamentului. Dacă va fi votată, legea va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2019.