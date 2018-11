Igor Dodon semnat decretul: 2019, declarat Anul Familiei

CHIȘINĂU, 15 nov - Sputnik. 2019 a fost decretat drept An al Familiei. Președintele țării, Igor Dodon, a semnat decretul joi și a solicitat Consiliului societății civile de pe lângă președintele Republicii Moldova să prezinte propuneri, în termen de 2 luni, cu privire la modul în care urmează să fie marcat Anului Familiei.

”În luna septembrie curent, în cadrul Congresului mondial al familiei, care s-a desfășurat la Chișinău sub patronajul președintelui țării, am anunțat că anul 2019 va fi declarat An al Familiei”, a scris Dodon pe pagina sa de Facebook.

Autoritățile publice centrale și locale sunt încurajate să desfășoare acțiuni consacrate Anului Familiei, iar reprezentanții mass-media să reflecte pe larg acțiunile care vor fi organizate.

Anterior, președintele a anunțat că ”Viitorul oricărei țări și prosperitatea statului nu depind doar de situația economică, dar și de starea generală a societății, de situația demografică, de tendințele de creștere sau de diminuare a populației, de numărul de familii complete pentru și care au toate condițiile pentru creșterea copiilor”.

Totodată, el a precizat că în 2019 va fi acordat sprijin societății civile care va avea ca obiectiv fortificarea instituției familiei în Republica Moldova.