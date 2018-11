Horoscop 2019 – ce ne pregătește Mistrețul de pământ

CHIȘINĂU, 24 nov – Sputnik. Conform horoscopului chinezesc, anul 2019 este anul Mistrețului de pământ. Mistrețul este al doisprezecelea semn din horoscopul chinezesc și marchează începutul anotimpului de iarnă în astrologia BaZi, fiind o zodie de apă.

Conform calendarului tradițional chinezesc Solar, pe 4 februarie 2019, ora 03:50 intrăm în anul Mistrețului de Pământ, potrivit zodiacool.ro. Anul Mistrețului de pământ este un an mai bun decât ultimii, dar care ne rezervă și surprize neplăcute. Anul Nou Chinezesc se sărbătorește în anul 2019 după calendarul tradițional chinezesc Lunar pe 5 februarie 2019, adică după data de 4 februarie când intrăm în anul Mistrețului conform calendarului tradițional Solar (zi care marchează trecerea la anotimpul de primăvară chinezească).

Anul Mistrețului de pământ 2019, caracteristici generale

În astrologia chineză BaZi, Mistrețul este un semn zodiacal masculin format dintr-o tulpină principală – apă yang și una ascunsă – lemn yang, elemente ce ne vor influența în anul 2019 la nivel subconștient, indiferent în ce zodie am fi, deoarece Mistrețul vine cu o energie puternică și dictează evenimentele din 2019.

Energia nouă adusă de zodia Mistreț de pământ ne va schimba în anul 2019 modul de a interacționa cu ceilalți. Cu toții vom începe să manifestăm fie din calitățile Mistrețului: onestitate, galanterie, voluptate, sinceritate, ordine, disciplină, fie din defectele sale: încăpățânare, materialism, mânie, credulitate, nesiguranță, lene.

Chinezii consideră că Mistrețul nu este o zodie prea harnică, pentru că îi place să doarmă, să mănânce și are o tendință accentuată spre îngrășare. Prin urmare, în anul 2019 este posibil să devenim mai leneși decât de obicei. Însă, partea pozitivă a Mistrețului este că are încredere în sine, nu ține agende ascunse, nu are nicio intenție să facă rău altora și, în consecință, poate aduce bogăție. Astfel, 2019 este un an excelent pentru a face bani din noi investiții.

De asemenea, va fi un an plin de bucurie, de prietenie și de dragoste pentru toate semnele zodiacale, un an de bun augur pentru că Mistrețul atrage succesul în toate aspectele vieții.

Cei născuți în anii 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 fac parte din zodia Mistreț, al cărei corespondent în horoscopul european este zodia Scorpion. Anul Mistrețului aduce responsabilitate, independență și optimism, dar și riscul de a fi înșelați uneori de cei din anturaj. Cu toate acestea, această zodie manifestă generozitate și răbdare, suportă greșelile altor persoane și le ajută să restabilească relații interumane armonioase. Fiind un semn de apă, Mistrețul aduce noroc nemăsurat.

De asemenea, ne vom putea bucura mai mult de viață, vom fi tentați să participăm la petreceri, evenimente fericite, nunți, botezuri, unde vom avea șanse mari să legăm noi relații de prietenie și de dragoste.

În popor, animalul mistreț simbolizează virilitatea și fertilitatea, caracteristici pe care le-a preluat și zodia. Prin urmare, în 2019 nu este exclus să fim mai preocupați de partea sexuală și probabil că se vor naște mai mulți copii decât în anul Câinelui, 2018. Cu toții vom aspira la un trai mai bun, deoarece în ultimii ani astrele ne-au pus la muncă și acum oboseala își spune cuvântul. Vom pune accentul pe satisfacerea nevoilor de bază - hrană, somn, relații intime, fiind influențați prin rezonanță de caracteristicile și nevoile Mistrețului.

Mistrețul nu este o zodie care să ne stimuleze dorința de a ne revolta, prin urmare se anunță un an mai liniștit la nivel politic și social.

Culori norocoase ale anului 2019: roșu, grena, violet, fucsia, galben și portocaliu aprins, verde, maron, bej, galben pai, ocru, cărămiziu. Culori de evitat în 2019: albastru, negru, bleumarin, alb, auriu, argintiu.

Afacerile în anul Mistrețului de pământ

În Anul Mistrețului, afacerile de succes vor fi în domeniile de activitate: imobiliare, construcții, consultanță, hoteluri, asigurări, automobile, bănci, tranzacții, servicii publice, servicii sociale, medicină (oftalmologie, cardiologie), saloane de înfrumusețare, modă, design, electrice și electronice, computere, alcool, decorațiuni, sisteme și corpuri de iluminat, publicitate.

Pe cât posibil, se recomandă să evităm în anul 2019 investițiile mari în domeniile de activitate: avocatură, judecătorie, bijuterii din metal, componente electronice, stomatologie, vânzări, import/export, transporturi, călătorii, tranzacții financiare.

Zodiile care vor avea succes în anul Mistrețului de pământ

Zodiile avantajate de energia pozitivă a Mistrețului vor fi Capră, Iepure și Tigru, iar acest lucru se va vedea în îmbunătățirea situației lor sociale și profesionale. De asemenea, aceste zodii vor reuși în acest an să facă alianțe profitabile pe plan financiar. Din aceste combinații poate apărea și posibilitatea unei căsniciei reușite și durabile, în care Mistrețul vine cu răbdarea de a trece peste orice dificultate și are puterea de a găsi soluții viabile în rezolvarea problemelor și conflictelor. Aceste zodii au obiective comune și valori similare, ceea ce adaugă mai multă distracție în viața de zi cu zi.

Există însă și zodii care intră în conflict cu zodia Mistreț, iar acestea sunt zodia Șarpe și Maimuță. Au personalități și puncte de vedere total diferite, iar de aici se pot naște conflicte pe plan sentimental sau profesional. Nu pot ajunge la comun acord din cauza încăpățânării de care dau dovadă. Dacă aceste zodii se căsătoresc, fiecare se va gândi doar la propriile avantaje și sentimente, rănindu-l pe celălalt, și nu se va ajunge la armonie și bună înțelegere.

Vremea 2019

Este de amintit faptul că anul 2019, la fel ca și 2018, este lipsit de Lapchiun (Li chun), ochiul primăverii, ceea ce va face ca vara să fie ploioasă și norocul să fie sporit în a doua jumătate a anului.