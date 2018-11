Moldova se înarmează: ce buget va fi alocat pentru anul viitor

CHIȘINĂU, 25 nov – Sputnik. Alocațiile din bugetul de stat pentru apărarea națională, în anul 2018, se cifrează la peste 626 de milioane de lei, potrivit proiectului bugetului de stat pentru anul 2019, votat în prima lectură de Parlament.

În comparație cu anul acesta, bugetul alocat pentru apărarea națională anul viitor va crește cu aproape 10 milioane de lei, de la 617 milioane de lei la 626 165 900 de lei. Din această sumă, peste 382 de milioane de lei vor fi orientați pentru forțele de apărare națională. Alte peste 243,7 milioane de lei sunt îndreptați pentru alte servicii în domeniul apărării.

Volumul cheltuielilor de personal din cadrul Ministerului Apărării anul viitor se ridică la 489,3 milioane de lei.

Armata Națională procură armament

Ministrul moldovean al Apărării, Eugen Sturza, a declarat că Armata Națională va fi dotată cu cel mai performant armament și muniție, de calitate NATO. Sturza susține că anul acesta deja au fost făcute achiziții importante de armament de ultimă generație.

”Nu am să vă spun ce armament am procurat. Am să vă spun că am achiziționat armament de ultimă generație, calitate NATO, cu care sunt înzestrate cele mai bune armate ale lumii”, a spus ministrul.

Acesta a adăugat că, în 2019, Armata Națională va continua să procure armament, calificând acest proiect ca unul destul de ambițios.

”Nu ne oprim aici, pentru anul viitor avem un proiect și mai ambițios de achiziție de armament”, a declarat ministrul.

Potrivit lui Sturza, pe lângă armament a fost procurată și muniție, deoarece doar astfel se va putea ajunge la un nivel înalt de profesionalism al militarilor din Armata Republicii Moldova.

”Am avut achiziție și de muniție. Este foarte important pentru noi. Este o premieră pentru noi. Facem pas cu pas ca să profesionalizăm armata. Îmi doresc ca atunci când vom merge în exerciții militare să fim la același nivel de înzestrare”, a declarat Sturza.

Proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2019 se discută acum în Parlament. Documentul urmează să fie votat în trei lecturi, până pe data de 1 decembrie, când împuternicirile și competențele forului legislativ vor fi limitate, odată în cu încheierea mandatului de patru ani.