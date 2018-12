Proceduri de înfrumusețare înaintea sărbătorilor: Cât plătesc femeile pentru ele

CHIȘINĂU, 10 dec – Sputnik, Alina Pruteanu. Femeile mereu își doresc să arate impecabil, iar în preajma sărbătorilor de iarnă petrec aproape tot timpul liber în saloanele de înfrumusețare. Acestea apelează la ajutorul specialiștilor pentru diferite proceduri, începând cu cele de slăbit până la cele de îngrijire a feței și podoabei capilare. Chiar dacă multe proceduri bat la buzunar, doamnele sunt gata să plătească atât cât e nevoie pentru o piele tânără și o talie mai subțire.

Alina muncește într-o companie IT din Capitală. Din cauza graficului încărcat de muncă, tânăra nu reușește să meargă la sala de sport și nici regim alimentar sănătos nu are. Iar pentru a păși încrezută în noul an, a decis să meargă la masaj împotriva celulitei.

”Mi-am cumpărat intenționat o rochie mai mică pentru a fi motivată să slăbesc până la petrecerea de Anul Nou. Specialiștii spun că acest masaj pe care îl fac mă va scăpa de câțiva centimetri în șolduri și talie”, a declarat Alina pentru Sputnik Moldova.

Prețurile pentru procedurile corporale pornesc de la 500 de lei. Potrivit specialiștilor, cel mai mare efect asupra corpului îl au împachetările.

"Femeile vin și își doresc un rezultat imediat. Împachetările sunt o soluție pentru că rezultatele se văd din prima procedură”, a declarat administratorul unui salon de frumusețe din țară.

Femeile spun că machiajul stă cel mai bine pe un ten îngrijit și luminos. Pentru acest efect merg la cosmetolog pentru proceduri de curățire și hidratare a tenului feței.

"Iarna tenul feței are de suferit din cauza frigului de afară. Mereu merg la cosmetolog înainte de un eveniment mai special pentru ca machiajul să stea impecabil pe față în ziua sărbătorii”, a declarat o clientă a unui salon din Capitală.

Prețul unei proceduri de curățare a feței pornește de la 400 de lei. Specialiștii spun că este greșit să facem tratamente pentru față în condiții casnice, consultând internetul. Unele măști ar putea să facă mai mult rău tenului nostru decât bine. În aceste condiții, este necesar să cerem sfatul uni specialist.