De vineri, șoferii din Moldova riscă să rămână fără permis și fără mașină

CHIȘINĂU, 13 dec – Sputnik. Din data de 14 decembrie intră în vigoare noile amendamente la legea prin care șoferii care vor urca băuți la volan vor fi pedepsiți mai aspru. Este vorba despre Legea privind instituirea unui mecanism integru de combatere a fenomenului de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate.

© Sputnik / Miroslav Rotari De săptămâna viitoare, mulți șoferi din Moldova vor rămâne fără permise de conducere

Șeful Inspectoratului General de Poliție din Republica Moldova, Alexandru Pânzari, a venit cu un avertisment către toți conducătorii auto în care explică ce se va întâmpla dacă vor fi stopați de Poliție în stare de ebrietate la volan.

”Permisul de conducere va fi ridicat automat. Nu se va elibera un permis provizoriu, ci va rămâne suspendat până la decizia finală a instanței de judecată”, avertizează șeful Poliției din Moldova.

Pânzari mai spune că, în conformitate cu noua lege, mașina celui prins băut la volan va fi ridicată și transportată la o parcare specială.

”Mai mult decât atât, va trebui să achitați pentru transportare și pentru fiecare oră de parcare”, susține șeful IGP.

În funcție de gravitate, va exista și riscul de anulare a permisului de conducere.

”Toate astea, pe lângă o amendă usturătoare. Vă rugăm să nu vă supărați, legea este făcută pentru a fi respectată, dar mai ales pentru a vă ști mereu în siguranță. Vă mai spuneam: ”Am băut doar un pahar” e un motiv suficient să vă lăsați mașina în parcare”, avertizează șeful IGP.

Șeful Secției Juridice din cadrul Inspectoratului Național de Patrulare, Veaceslav Sârbu, a declarat pentru Sputnik Moldova că nici un șofer care va fi depistat în stare de ebrietate la volan nu va putea scăpa de pedeapsă. Sârbu susține că există doar un singur caz când conducătorul auto va rămâne cu permisul de conducere în buzunar.

”Atunci când nu va urca la volan după ce va consuma băuturi alcoolice”, a declarat expertul.

Șoferii documentați în stare de ebrietate la volan vor fi obligați să accepte, la cererea organului de constatare, testarea alcoolscopică, examenul medical, prelevarea de sânge și de eliminări ale corpului pentru analiză. Legea prevede în cazul depistării șoferului în stare de ebrietate la volan pedeapsă minimă – contravențională și pedeapsă maximă – penală, ambele cu privarea de dreptul de a conduce pe anumite perioade de timp.

© Sputnik / Miroslav Rotari Exclusiv: Ce șanse au șoferii să-și păstreze permisul de conducere după 14 decembrie

”Pedeapsa contravențională se aplică în cazul în care șoferul are o concentrație de alcool în aerul expirat de la 0,15 până la 0,3 mg/l și prevede privarea de dreptul de a conduce de la jumătate de an până la un an. Pedeapsa maximă – penală, care presupune privarea de dreptul de a conduce și anularea permisului, se aplică în cazul concentrației de alcool în aerul expirat de la 0,3 mg/l și mai mult”, a declarat Sârbu pentru Sputnik.

Șeful Secției Juridice din cadrul INP a mai menționat că ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport constă în interzicerea temporară persoanei fizice de a conduce mijloace de transport prin ridicarea permisului de conducere până la pronunțarea hotărârii judecătorești asupra cauzei.

”Ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport se aplică de către instanța de judecată, la demersul agentului constatator, în procesul de examinare a contravențiilor pentru care se prevede sancțiunea privării de dreptul de a conduce mijloace de transport”, a menționat expertul.

Instanța de judecată examinează, în cel mult 3 zile de la data depunerii, demersul agentului constatator cu privire la ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport, cu emiterea unei încheieri. Instanța poate să admită sau să respingă demersul agentului constatator și ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport.

Mijlocul de transport al cărui conducător a fost înlăturat de la conducere se ridică și, dacă nu poate fi predat proprietarului, posesorului sau reprezentantului lor, se aduce la stația de parcare specială sau la subdiviziunea de poliție cea mai apropiată de locul constatării infracțiunii. Faptul aducerii mijlocului de transport la stația de parcare specială sau pe teritoriul subdiviziunii de poliție se consemnează într-un proces-verbal.

Șoferii cărora li s-a anulat permisul de conducere li se va permite să obțină unul nou abia peste 4 ani de la sentință definitivă. Aceștia vor mai fi obligați să susțină repetat examenul auto: proba teoretică și practică. Asta se va întâmpla doar după ce vor frecventa programul probațional antialcoolic și antidrog stabilit de către consilierul de probațiune. Acesta va fi de 20 de ore și va costa 4000 de lei.