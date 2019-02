Poza zilei: Află istoria emoționantă din spatele acestei fotografii

CHIȘINĂU, 14 feb – Sputnik. De Ziua Îndrăgostiților, Ina Ciobanu, voluntarul ce oferă necondiționat dragoste, căldură, hrană și protecție patrupezilor din țară, și-a început dimineața într-un mod deosebit.

”Fiecare zi este plină de iubire, iar fiecare om trebuie să-și înceapă ziua împărtășind acest sentiment celor din jur. Sunt o norocoasă! Dimineața mea a început într-un mod mai special. Când am venit la serviciu, ca de obicei am fost întâmpinată de prietenii mei patrupezi. Deoarece aveam în mâini un buchet de lalele, am fost curioasă cum vor reacționa ei dacă le pun jos. Câinii au început să miroase florile, iar eu nu am ezitat să-i fotografiez” a povestit tânăra pentru Radio Sputnik Moldova.

Potrivit interlocutoarei, inima necuvântătoarelor este plină de dragoste și compasiune. Dar a voastră, dragi oameni?

© Photo : Ina Ciobanu Câine

Ina Ciobanu a adunat o întreagă comunitate iubitoare de animale pe o rețea de socializare, prin intermediul căreia îndeamnă oamenii să fie empatici și să facă fapte bune fără a aștepta remunerare.

”Trebuie să trăim cu inima deschisă și sper ca oamenii să conștientizeze cât de curând că în momentul alegerii unui animal de companie nu criteriul de rasă trebuie să influențeze asupra deciziei. Un câine neajutorat, fără adăpost poate fi mai devotat dacă l-ai adoptat”, spune voluntarul.

Câine © Photo : Ina Ciobanu

Câine © Photo : Ina Ciobanu

Câine © Photo : Ina Ciobanu

Câine © Photo : Ina Ciobanu 1 / 4 © Photo : Ina Ciobanu Câine

Fie că sunt animale domestice sau animale sălbatice, toate aceste animale simt afecțiunea noastră și ne transmit stările lor. Iubirea față de animale reflectă şi iubirea faţă de oameni, aşa cum noi ne purtăm cu semenii noștri, aşa ne purtăm şi cu animalele, iar acest lucru ar trebui să ne dea de gândit.

Autor: Valeria Fortuna