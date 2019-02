Frumoasa moldoveancă Fatima Djalo a murit: Iată unde va avea loc astăzi slujba de pomenire

CHIȘINĂU, 16 feb - Sputnik. Moldoveanca Fatima Djalo s-a făcut cunoscută după ce a participat în primul sezon al show-lui televizat ”Fabrica de Staruri”. Ea s-a remarcat ulterior nu doar ca interpretă, dar și ca jurnalistă. Este prima femeie de culoare care a muncit într-o televiziune din Republica Moldova.

Fatima Djalo a activat și la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, în calitate de asistentă în cabinetul ministrului. În 2013 a plecat în SUA, unde s-a căsătorit. În America și-a continuă studiile la Harward, dar a muncit și în televiziune. În ultimii ani ea s-a retras din viața publică, pentru că ducea o luptă grea cu cancerul.

Secretarul general de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Boris Gîlca a scris un mesaj emoționant pe pagina de Facebook.

Vestea tristă despre moartea ei a fost făcută publică de un centru de sprijin pentru persoanele bolnave de cancer, Smith Center for Healing and the Arts din Washington. Acesta fiind şi ultimul loc de muncă al interpretei.

A fost un om cu o energie debordantă, știa cum să-i motiveze pe alții să-și păstreze optimismul.

Urmăriți Sputnik Moldova pe rețeaua de socializare OK>>>