Tetraciclina folosită la tratarea rănilor la vaci lasă reziduri în lapte

CHIȘINĂU, 18 feb – Sputnik. Tetraciclina este unul dintre cele mai des utilizate medicamente pentru tratarea diverselor răni la animale, cu un preț relativ mic. Însă medicamentul, la prima vedere inofensiv, de fapt poate afecta esențial calitatea laptelui. Tetraciclina trebuie utilizată pentru tratarea leziunilor copitelor la vaci în cea mai mică doza posibilă.

Cercetătorii de la Universitatea de Medicină Veterinară din Minnesota au realizat un nou studiu care arată că tetraciclina folosită pentru tratarea dermatitei digitale lasă reziduuri în lapte. Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din SUA a inițiat în iulie 2017 un program pilot privind prevalența reziduurilor de tetraciclină în laptele vrac din rezervoarele pentru lapte. Limita legală este de 300 de părți per miliard, iar în Canada de 100 părți per miliard. Testele de screening rapid disponibile pe piață în acest moment pot depista însă niveluri de 10 până la 30 părți per miliard, scrie ferma.veterinarul.ro.

Cercetătorii de la Universitate au folosit tetraciclina fie sub formă de pastă, fie un pansament în doze de 2,5 și 25 grame pe picior la 50 de vaci cu dermatită digitală diagnosticată la două picioare. Au fost colectate probe de lapte și de piele de pe uger de la toate grupele aflate sub tratament și sânge de la cele care au primit 25 de grame de tetraciclină la fiecare 8 ore, timp de 7 zile.

„Spre surprinderea noastră, tetraciclina era prezentă în lapte, în pielea de pe uger și în sânge, în concentrații variabile, în funcție de momentul de prelevare a probelor, metoda de aplicare sau de doză. La opt ore după tratament, 69% din probele de lapte aveau tetraciclină, 16% dintre acestea conținând concentrații ridicate 120 până la 244 per miliard”, a spus Gerard Cramer, specialist în cadrul universității.

Tratamentul de 25 de grame a avut, de asemenea, cea mai lungă perioadă consecutivă de detectare, de până la 72 de ore și până la 70 de ore în cazul utilizării limitei de 100 per miliard.