Mărturiile unei moldovence: Cum este viața de student în Olanda

CHIȘINĂU, 27 feb - Sputnik. Reporterul Sputnik Moldova Cristina Baș a realizat un interviu cu moldoveanca care își face studiile universitare în Olanda. Iată care este povestea Irinei:

Un drum spre facultate cu bicicleta, o cafea în campusul universitar, cursuri predate de profesori amabili și relaxați, implicarea în diverse proiecte cu studenții internaționali. Cam așa arată o zi obișnuită pentru o tânără moldoveancă, studentă la facultatea Media & Entertainment Management la o universitate din Olanda, țara cu unul dintre cele mai performante sisteme de învățământ din lume.

Știam că visul meu va deveni realitate

La vârsta de 15 ani știam sigur ce-mi doresc. Să-mi continui studiile peste hotare. Fiind fana muzicii electronice, Olanda e țara perfectă pentru a progresa în acest domeniu. Am muncit mult pentru a ajunge aici. Anii de liceu au fost decisivi în viața mea, pentru că în acea perioadă mă pregăteam intensiv pentru testul de engleză și desigur Bacalaureat.

În Olanda oamenii sunt foarte receptivi

Eu m-am acomodat ușor, cel puțin într-o țară precum Olanda, oamenii sunt foarte receptivi. Există uneori problema de comunicare din cauza dialectului diferit, însă depinde de orașul în care alegi să-ți faci studiile. De exemplu în Amsterdam se vorbește engleza peste tot și nu este o problemă să nu cunoști limba de stat, deși este binevenită.

Niciodată nu am regretat decizia pe care am luat-o. Eu consider că Olanda este o țară minunată care îmi oferă multe oportunități. Desigur că nu este ușor sa pleci într-o tara străină, însă olandezii sunt foarte primitori și din primele luni m-am simțit ca acasă.

Nu am de pregătit multe teme pentru acasă. Studenții în Olanda duc o viață minunată!

În universitățile din Olanda există Dutch stream și International stream, adică grupe formate din olandezi și grupe cu studenți internaționali. Fiind în grupă cu studenții străini, am descoperit multe naționalități și am lucrat la proiecte cu colegi din: România, Bulgaria, Germania, Franța, Finlanda, Indonezia, etc. La cursul meu de studii, nu există multe teme pentru acasă, însă există proiecte la care trebuie de lucrat regulat. Pe lângă acele individuale mai sunt și proiecte de grup. Proiectele de grup necesită întrevederi cu colegii, feedback sessions și multe altele ce iți ocupă destul de mult timp pentru a mai avea timp liber.

Nu avem ore în fiecare zi. Totodată și programul este diferit. Într-o zi pot avea lecții de la 9:00 până la 11:00, iar în altă zi de la 12:30 până la 17:45 cu o pauză de două ore.

Diferența dintre studenții europeni și cei care nu sunt din Uniunea Europeană constă doar în taxa de studii, în rest toți studenții sunt tratați în egală măsură. În general, studenții în Olanda duc o viață minunată!

Modul de predare în Olanda și Republica Moldova, sunt precum cerul și pământul

Modul de predare din Olanda este total diferit de acel din Republica Moldova. Eu personal am avut nevoie de ceva timp pentru a mă adapta în cadrul lecțiilor. Subiectul cel mai important la universitatea mea, CBL (case based learning) însemnă să cauți informație acasă și să o comunici timp de o oră și jumătate în clasă la o masă rotundă fără ca profesorul să se implice măcar o dată. Acasă, daca vreai să zici ceva, ridici mâna și aștepți rândul până vei răspunde, respectiv libertatea de a vorbi a fost cea mai dificila de înțeles.

În schimb, în Republica Moldova, am învățat ce înseamnă motivația și străduința pe care mai apoi am folosit-o în realizarea temelor și proiectelor la universitate. Am fost remarcată de profesori nu o singură dată pentru sârguință. Totodată, și colegii mei din Romania au fost apreciați de către profesori, probabil pentru că avem un sistem asemănător de învățământ.

Ce e bine de știut, și ceea ce nu am cunoscut eu la timp - în Olanda universitățile sunt de două tipuri: University of Applied Sciences și Research University. Prima este bazată mai mult pe activități practice pe când Research University pe teorie. Universitatea de Research se consideră mai prestigioasă și oferă mai multe perspective.

Dacă te angajezi la muncă câștigi cel puțin 500 de euro pe lună

Taxele pentru învățătura se achita în mod obligatoriu, însă sistemul de învățământ din Olanda (DUO) încearcă să susțină atât studenții naționali cât și pe cei internaționali. Respectiv, având un part-time job (56 de ore lucrate lunar), DUO iți poate oferi diverse beneficii precum este creditul pentru taxa de învățătură.

Cele mai deseori găsești oferte de lucru la un restaurant sau un magazin de haine. Așa cum orele de universitatea nu te lasă decât la un part-time job aceste oferte sunt o soluție perfectă. Mai cu seamă că remunerarea este destul de bună fiind de la 500 până la 1000 de euro.

Acest salariu îți ajunge pentru a achita cel puțin chiria. Prețul acesteia depinde de regiunea pe care o alegi și variază între 350 și 650 de euro. Pentru produse alimentare cheltui lunar aproximativ 150 euro. Totodată, pe lună achit 100 de euro pentru asigurarea medicală. Transportul meu este...bicicleta!

Trupa O-Zone și .. olandezii

Olandezii iubesc Moldova! De fiecare dată când aud că sunt din Moldova rămân impresionați! Ne cunosc precum un popor harnic și ospitalier, ceea ce mă bucura enorm de mult. Aud tot mai des olandezi care vizitează Moldova! Si desigur olandezii ca și întreaga lume cunosc cântecul „Dragostea din tei”.

Nu renunțați niciodată. Dar niciodată!

Tinerilor le doresc să-și urmeze visele și să muncească pentru realizarea lor. Nu contează unde iți faci studiile, contează cunoștințele pe care le acumulezi și să te regăsești în acest domeniu. Fiecare om își are propriul drum în viață, de aceea uneori, e bine sa asculți sfaturi însă să i-ai propriile decizii! Nu înseamnă că cea mai bună alegere pentru mine ar fi și cea mai bună alegere pentru altcineva!

La moment nu planific sa mă întorc în Moldova. Trăiesc într-un stat care îmi oferă multe oportunități din care zilnic continui să învăț. Mi-aș dori sa am aceleași oportunități și în Republica Moldova. Dorul de casă este cumplit și îmi doresc enorm să pot construi un viitor frumos acasă, alături de familie și cei dragi.

Irina B., 23 ani



