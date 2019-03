Detalii neștiute despre Alina Zbancă – poeta cu epoleți de la MAI

Alina, bine ai revenit la Sputnik Moldova

Bine v-am regăsit acasă – la Sputnik.

Vom încerca să discutăm ca acasă. Tu vii din nordul Moldovei, din Ochiul Alb. Cum s-a întâmplat așa că ai ajuns la Ministerul Afacerilor Interne? A fost un vis din copilărie?

Am ajuns la MAI din întâmplare, însă nimic nu e întâmplător în viața asta. Uniforma am îndrăgit-o în anii studenției. La Ministerul de Interne fac comunicare, întrucât am făcut facultatea de jurnalism. Nu sunt un polițist de teren, însă oricum la MAI trebuie să ai caracter.

Aveai acest caracter puternic ori l-ai dobândit în timpul acestor cinci ani de când ești la Interne?

Caracterul mi l-am călit la MAI. Încă mai cresc în acest sens. Ministerul de Interne a reușit să mă schimbe și să mă transforme. Eram mult mai poetică și cu alte viziuni asupra vieții.

Mai ești numită și poeta cu epoleți. Când a apărut dragostea față de poezie și ce faci cu inspirația atunci când intri în biroul de la MAI?

O las după ușă. Însă peste tot sunt oameni care mă inspiră. Este loc și acolo de poezie. Colegii mei mă susțin și mereu au zis: Alina tu vei reuși. Când mi-a venit ideea de a lansa prima carte foarte multă lume mă întrebă cum se leagă poezia și activitatea de la MAI și eu am zis: dar cine a zis că la Ministerul de Interne nu e loc de cultură.

La ce vârstă ai început să scrii?

Cred că prin clasa a șasea. La vârsta când am simțit nevoia de a mă exprima în rimă.

Te consideri poetă?

Nu, nu mă consider poetă. Mie îmi place poezia, voi continua să mai scriu, însă nu îmi asum rolul de poetă. Acum scriu proză, mi-e mult mai greu după a doua lansare să mă exprim prin intermediul poeziei. De aceea cred că a treia carte va fi una de proză.

Ce te inspiră?

Ploaia. Cred că majoritatea poeziilor mele au fost scrise în timp ce afară ploua.

La MAI ai o echipă în spate. Ești o șefă dură?

Să zică colegii mei. Nu cred că poți să motivezi oamenii prin răutate. Eu cer disciplină, seriozitate și umor acolo unde e cazul.

Ce a zis ministrul când a aflat că tu scrii poezii. Nu a zis că la Interne nu e nevoie de poezie și de creativitate, ci de pragmatism?

M-a încurajat. O motivație mai mare nu putea fi decât susținerea pe care am avut-o. Niciodată domnul ministru nu a zis că trebuie să las creativitatea deoparte. Asta deși unii ziceau că MAI s-a transformat într-un minister al Culturii.

Unde te vezi peste zece ani?

Nu prefer să îmi fac planuri de lungă durată. Trăiesc cu ziua de astăzi și pun suflet în tot ceea ce fac. Dacă nu mi se deschide ușa, intru pe geam. Peste zece ani vreau să mă regăsesc tot în Moldova și poate deja cu familie. Dacă voi fi la MAI sau nu - e greu de spus. Timpul va arăta.

Alina, îți mulțumim pentru pentru sinceritatea ta și te așteaptăm cu drag de fiecare dată aici - acasă (cum spui tu), la Sputnik.

Și eu îți mulțumesc din suflet, Tatiana.