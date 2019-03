Plâng și cei bogați: Iată ce problemă gravă are Xenia Deli de 8 Martie - Video  

CHIȘINĂU, 8 mart — Sputnik. Aflată într-o călătorie la Geneva, Elveția, Xenia Deli a anunțat pe Instagram că nu se poate odihni din cauza diferenței de fus orar.

“How to get over the jet lag? Question of the week. Heeeeelp meeee!”, a scrie ea pe Instagram.

Internauții s-au grăbit să-i dea tot felul de sfaturi ca să poate depăși aceasta problemă. Una dintre acestea este să meargă la cumpărături, lucru pe care vedeta și-l poate permite cu lejeritate, mai ales dacă acesta este pentru ea efect terapeutic.

Este adevărat că multe dintre femeile din Republica Moldova și-ar dori și ele să aibă astfel de probleme și să poată să recurgă la astfel de tratamente.