O tânără a urcat beată la volan și a blocat o stradă întreagă - Video

CHIȘINĂU, 10 mart - Sputnik. A urcat la volan beată şi fără permis. Este isprava unei şoferiţe de 22 de ani. Aceasta, alături de o prietenă, a oprit maşina în plină strada cu sistemul de semnalizare conectat şi a blocat traficul. Ceilalţi şoferi au fost cei care au anunţat poliţiştii. Incidentul a avut la intersecţia Bulevardului Dacia cu strada Hristo Botev.

Ajunşi la faţa locului, oamenii legii le-au găsit pe fete stând pe bancheta din spate şi le-a luat ceva timp să afle cine era la volan. Domnişoarele le-au spus poliţiştilor că au oprit maşina că au rămas fără combustibil şi şoferul e plecat. Mai târziu, una dintre tinere a recunoscut că ea conducea.

Testul de alcoolemie a arătat că şoferiţa era în stare de ebrietate şi avea 0.45 mg/l alcool în aerul expirat.

Tânăra nu a putut explica de ce nu are permis de conducere, dar a spus că nu are acte pe maşină, pentru că aceasta e luată în chirie. În doar două zile aproape 30 de șoferi au fost depistați sub influiența alcoolului la volan.