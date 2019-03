După ce deputatul Sergiu Sîrbu a fost bătut, un comentator politic spune că s-a înarmat

CHIȘINĂU, 22 mart– Sputnik, S.P. Roman Mihăeș a scris pe pagina sa de Facebook că regretă ceea ce i s-a întâmplat lui Sergiu Sîrbu.

"Regretabil (este-n.n.) ceea ce i s-a întâmplat lui Sergiu Sîrbu. Extremismul politic trebuie stopat", scrie Roman Mihăeș.

Cunoscutul comentator politic spune că a avut și el experiențe neplăcute, din care cauză și-a luat un pistol pe care îl deține legal.

"În 2017 și 2018 mi s-a spart mașina de două ori, au fost depuse plângeri la poliție, dar nu am fost anunțat că s-au găsit făptașii. La sugestia unui polițist, am mers la cursuri, am luat permis de port armă și mi-am procurat un pistol traumatic", mai precizat el.

Mihăeș afirmă că, dacă va fi atacat, nu va ezita să folosească arma.

"Sper să nu trebuiască să-l folosesc vreodată. Dar, dacă voi fi atacat, nu voi ezita să trag", afirmă el.

Mai jos el explică care sunt riscurile unui atac și ce trebuie să facă un deținător de arma ca să supraviețuiască.

"În caz că ești atacat real, orice secundă e prețioasă, nu ai de unde să știi intenția atacatorului, o lovitura de pumn încasată poate fi mortală. Principiul este să te aperi imediat , să dai riposta, să împuști, să faci orice să supraviețuiești", a conchis Roman Mihăeș pe pagina sa de Facebook.