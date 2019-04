Ne plângem de viață grea? Vezi cum e să fii pensionar în Moldova

CHIȘINĂU, 5 apr – Sputnik. Peste 690 mii de persoane vor primi pensii mai mari cu 5,3%, începând cu această lună, după indexarea anunţată din 1 aprilie. Știrea este pozitivă și dă bine la TV, doar că un simplu calcul arată că, în medie, beneficiarii vor primi cu doar 80 de lei mai mult. Mai exact, cei 526 651 de beneficiari de pensie pentru limita de vârstă vor primi cu 91 de lei mai mult, iar persoanele cu dizabilități, care sunt în număr de 125 116, vor primi cu 72 de lei mai mult. Cel mai mult se va majora pensia participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, cu aproape 174 de lei. Este vorba de 1 749 de beneficiari. În timp ce beneficiarii de pensie de urmaș, care sunt în număr de 12 020, vor primi o pensie mai mare cu 47 de lei.

La prima vedere, gestul autorităților pare onorabil. Doar că, dacă e să luăm în calcul că majoritatea bătrânilor primesc o pensie cu mult sub limita existenței, dar și care prețurile la produse și servicii, decizia nu îi va ajuta prea mult pe pensionarii din Moldova. Dar să le luam pe rând.

Pentru a afla care este părerea beneficiarilor privind indexarea pensiilor cu 5,3%, dar și cum e să trăiești cu o pensie din Republica Moldova, am discutat cu câţiva vârstnici din ţară.

Pensionar din Chișinău: Tare sper să nu mai apuc următoarea iarnă!

Deși anunțul privind indexarea pensiilor este unul pozitiv și ar trebui să-i bucure pe cei vizați, mulți bătrâni din țara noastră rămân totuşi cu un gust amar, iar unii spun că speră să nu mai prindă următoarea iarnă.

Sună pesimist, dar asta ne-a spus moș Nicolai, pensionar din Chișinău, pe care l-am întâlnit în magazin, în timp ce se uita la raftul cu cereale. Voia să cumpere un pachet de terci, cel mai ieftin desigur, fiindcă avea în buzunar ultimii 40 de lei, bani care trebuiau să-i ajungă până la următoarea pensie, pe care urma să o primească peste 9 zile.

„Nici nu mă întrebați de pensie. Tare sper să nu mai apuc următoarea iarnă. De ce nu mă strânge Dumnezeu…”, spune moș Nicolai.

Întrebat de pensia pe care o are, ne-a răspuns supărat: „Am muncit o viața ca să mor de foame. La 75 de ani nu te mai ia nimeni la lucru, iar cu 1340 de lei pe lună ajungi mai degrabă în mormânt”.

Supărat pe autorități și viață, bătrânul a dat din mână, sugerând că nici nu vrea să vorbească despre viața grea pe care o are. De fapt, sărăcia și foamea pe care o duce puteau fi citite de la distanță – era doar piele și os.

Fostă profesoară: Am mare noroc de cei trei copii plecați peste hotare

Ca să vedem cum a ajuns vestea privind indexarea pensiilor în sate, am mers în localitatea Cărpineni din raionul Hâncești. Chiar la intrarea în localitate, am întâlnit-o pe mătușa Ileana stand lângă doi tăbâltoci cu făină de porumb.

Femeia ne-a povestit că toată viața a muncit în şcoală, fiind învăţătoare la clasele primare, iar astăzi primește o pensie de 1470 de lei. Spune că mare noroc are de cei trei copii plecați peste hotare, care o ajută cu bani, altfel murea de foame și frig.

„Tare mare noroc am de copii. Din patru, unul este plecat în Franța, unul în America, fata e în Federația Rusă, iar cel mai mic lucrează în Chișinău”, spune mătușa Ileana.

Întrebată dacă a auzit de anunțul privind indexarea pensiilor, femeia s-a schimbat la față: „Să le fie rușine! Își bat joc de popor”.

Pensionară: Am muncit din greu, credeam că măcar bătrâneţea îmi va fi asigurată

Iar pe mătușa Galina din aceeași localitate am întâlnit-o în magazin. A intrat să-și cumpere o pâine. Deoarece este singură și acasă nu o aștepta nimeni, a avut timp să ne povestească cum reușește să trăiască cu 1700 de lei pe lună, dar și ce părere are de statul pentru care a muncit și a achitat impozite timp de 37 de ani.

„Primesc 1700 de lei. 1600 - pensia, iar 100 de lei, lunar, compensație pentru că am fost deportată”, spune mătușa Galina.

Nu are copii, iar soțul a murit cu opt ani în urmă.

„Pavel a scăpat, iar eu iaca mă chinui singurică”, adaugă bătrâna.

Spune că a muncit 37 de ani contabilă în colhozul satului. Deoarece nu a avut copii, se bucura doar de concediul anual care pe vremea aia constituia doar 18 zile.

„Am lucrat tare mult. Mă gândeam că măcar bătrânețea îmi va fi asigurată și liniștită”, adaugă ea.

Nu a fost să fie, însă. Economiile familiei, 27 de mii de ruble, depuse la așa-numita „knijcă” s-au transformat în bănuți, iar astăzi femeia își trăiește bătrânețile cu multe lipsuri.

„Sincer vă spun, în afară de pâine nu cumpăr nimic de la magazin. Tai doi cartofi și un morcov si fac o supă. Am noroc și nu stau la pat, mai am patru găinușe care le țin pentru ouă. Nu pot să le tai, deoarece mă hrănesc”, adaugă mătușa Galina.

Făcând economii la mâncare, reușește să-și achite lunar facturile și să-și cumpere medicamentele necesare.

„Ce poți să faci cu 1700 de lei pe lună. Achit facturile și cumpăr „piliule” (n.r. pastile) în fiecare lună, fiindcă am tensiune, picioarele mă dor tare, de rinichi nici nu mai zic nimic, că am avut probleme toată viața. Și așa în fiecare lună”, spune bătrâna.

Frigul din Siberia, acolo unde a locuit împreună cu părinții mai bine de 16 ani, după ce au fost deportaţi, i-a rămas în memorie și în oase pentru toată viața. Spune că atunci când primește pensia, pune deoparte câte 200 de lei pentru lemne, pentru iarnă.

„Iată, nu am ieșit bine din iarnă că deja mă pregătesc de cealaltă iarnă. Eu nu am copii și nu are cine să mă ajute. Când primesc pensia, pun 200 de lei deoparte ca să cumpăr măcar ceva lemne. Tare mi-e frică de frig. Am îndurat atâta ger în copilărie....(plânge)”.

Totuși, se consideră o norocoasă.

„Eu sunt o norocoasă. La noi în sat sunt atâția bătrâni care mor de foame. Ei nu au deloc pensie sau primesc câte 600 de lei. Nu mai zic nimic de cei care primesc câte 200 de lei”, adaugă bătrâna.

Are 79 de ani, dar urmărește în fiecare seară știrile la televizor. Spune că nu are încredere în declarațiile politicienilor și nici nu se așteaptă la o viața mai bună.

Istoriile acestor bătrâni te copleșesc și chiar te sperie. Te sperii de viitorul și bătrânețea care bat la ușă.

Poate că indexarea de 5,3 la sută a pensiilor din Moldova este simțită de foștii judecători, procurori și demnitari, care ridică lunar pensii de câte 10-11 mii de lei. Însă majoritatea bătrânilor din țara noastră vor continua să îndure foame și frig.

Ce reprezintă indexarea pensiilor

Precizăm că indexarea pensiilor se face anual, conform prevederilor Legii privind pensiile de asigu­rări sociale de stat, şi are scopul de a com­pensa cheltuielile pe care le suportă benefici­arii de pensii ca urmare a creşterii preţurilor.

În acest an, autoritățile au modificat formula de calcul. Astfel, dacă până acum pensiile erau indexate în funcție de creşterea preţurilor pentru anul precedent, conform noii formule, acestea sunt indexate în conformitate cu media creşterii preţurilor pentru ultimii trei ani.

Reprezentanții Guvernului spun că noua formulă de calcul a venit în avantajul pensionarilor.

„Prin formula veche, indexarea pensiilor era joasă, la nivel de 3%. De aceea, am decis să mergem pe modificarea formulei, care ne-a permis să indexăm pensiile cu 5,3%”, declara prim-ministrul Pavel Filip.

Experții economici spun că, de fapt, noua formulă este în detrimentul pensionarilor. Și asta deoarece dacă indexarea s-ar fi calculat în funcție de creșterea prețurilor în ultimul an, aceasta ar fi fost de 8%.

De menționat este că, de Paști, pensionarii care au o pensie mai mica de 2000 de lei vor primi un suport financiar unic de 600 de lei. În total, circa 610 mii de persoane vor obține acest ajutor din partea statului.

Majoritatea – peste 400 de mii sunt beneficiari de pensii pentru limită de vârstă, iar ceilalți primesc pensii de dizabilitate, pensii de urmaș sau alocații sociale de stat.

Câte 600 de lei au fost acordate pentru aceleași categorii de persoane și cu ocazia sărbătorilor de iarnă.