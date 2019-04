Sfaturi de la germanul care vorbește 20 de limbi: Sunt tehnici simple de învățare

CHIŞINĂU, 6 apr - Sputnik, Silvia Zavadovschi. Fiecare dintre noi a avut, la un moment dat, tentativa de a învăța o limbă străină dar, după câteva luni de studiu, a renunțat după ce a constatat că nu înregistrează progresul dorit. Ei bine, nu este problema în limba pe care vrem să o studiem sau în noi, ci în abordarea pe care o avem față de obiectivul țintit.

Germanul Gerhard Ohrband a dezvăluit în studioul Radio Sputnik care sunt tehnicile simple de învățare a unei limbi străine.

Potrivt lui, de ce le mai multe ori oamenii nu reuşesc să învețe o limbă străină din motiv că își propun un scop mult prea mare într-un timp mult prea scurt.

„De multe ori, noi avem obiective difuze, vagi și nerealiste. Spunem: ”Vreau să știu perfect engleza”, ”Vreau să vorbesc liber și fără accent”, "Vreau să fac toate acestea într-o jumătate de an”. Dar trebuie să ne gândim mai întâi ce înseamnă a vorbi ”perfect” o limbă străină, dar și cât de realizabil este acest lucru în termenul propus”, spune autorul cărții "Învață Limbi Străine Acasă", Gerhard Ohrband.

Motivația este foarte importantă în învățarea unei limbi străine, spune Gerhard Ohrband.

"Tehnicile de învățare a unei limbi străine nu sunt atât de importante cum este importantă motivația și atitudinea pe care noi o avem. Trebuie să ai motivație, dacă vrei să înveți o limbă stăină. Dacă vrei să cunoști o limbă doar pentru a-i demonstra asta cuiva, mai bine faci un selfie în WC”, a adăugat profesorul.

La fel de importantă în învățarea unei limbi străine este și răbdarea.

„De obicei, atunci când noi învățăm o limbă străină suntem perfecționiști și ne dezamăgim repede atunci când greșim sau nu ne amintim un cuvânt pe care l-am învățat acum câteva săptămâni sau pe care l-am cunoscut cândva. Noi trebuie să fim toleranți la eșecuri și să avem răbdare, dacă vrem să avem rezultate, deoarece chiar și atunci când vorbim limba maternă se întâmplă să facem greșeli. Este absolut normal să uităm cuvinte”, spune Gerhard Ohrband.

O altă cheiță spre cunoașterea unei limbi străine este învățarea sistematică a acesteia, spune autorul cărții „Învață Limbi Străine Acasă”.

„Trebuie să-ți stabilești o rutină zilnică de învățare a limbii prin pași mici. Iar acel timp acordat învățării zilnice să devină o rutină zilnică, ca spălatul pe dinți. Credeţi-mă, nimeni dintre noi nu va avea dinții albi, dacă i-ar spăla doar de două ori pe an sau de două ori pe lună. Așa e și în cazul învățării unei limbi străine”, subliniază Gerhard Ohrband.

Și învățarea vizuală a unei limbi străine reprezintă o altă greșeală pe care o face majoritatea dintre noi.

„Majoritatea dintre noi învățăm o limbă mai întâi vizual. La cursuri, de pe tablă, sau acasă, din cărți. Așa se face că atunci când vom ajunge la un interviu de angajare și vom fi întrebați ceva, vom aștepta ca angajatorul să ne scrie pe tablă. Aici greșim. Noi trebuie să învățăm auditiv limbile străine și să le vorbim. Ca în cazul limbii materne, noi doar am învățat-o mai întâi auditiv”, adaugă Gerhard Ohrband.

În cadrul emisiunii „Intersecții”, de la Radio Sputnik Moldova, Gerhard Ohrband a povestit cum a învățat el cele 11 de limbi pe care le stăpânește, dar și ce scopuri are pentru viitor.

„Pasiunea și dorința de a studia cât mai multe limbi străine a apărut pe la 17 ani, din dorința de a avea mai multe oferte de muncă. Totodată, la un moment dat îmi doream o carieră în diplomație. Pe parcurs, această activitate a devenit un hobby care este parte din viața mea. Acum vorbesc 11 limbi la nivel profesional: engleza, rusă, româna, germana, bulgara, ucraineană, suedeză, franceza, portugheză, spaniolă și norvegiana și mai am 11 limbi pe care le învăț în fiecare zi câte un cuvânt. La moment, pasiunea mea este limba azeră”, spune germanul.

Cum a învățat limba română?

„Eram în Germania. Eu am un respect aparte pentru dirijorul Sergiu Celibidache, care este de naţionalitate român. Voiam să învăț limba lui. Pentru mine el era un guru în muzică. În orchestra în care eu cântam la vioară era o doamnă din România și ei mai vorbeau în română. De acolo a pornit pasiunea față de această limbă. Dar am învățat-o greu. Stăteam câte o seară întreagă pentru o singură pagină. Textele jurnalistice sunt ușoare, dar când e vorba de literatură artistică e mult mai dificil. O prietenă mi-a dat o carte cu un basm, nu înțelegeam nimic deoarece acolo sunt multe cuvinte din popor”, adaugă Gerhard Ohrband.

De ce a ales să trăiască în Moldova?

Totuși, efortul depus pentru învățarea limbii române a meritat să fie făcut. După ce a venit în Moldova, la un stagiu de practică, s-a îndrăgostit de această țară și a decis să rămână aici.

„Am început să fac un stagiu aici, la o universitate privată. Mie mi-a plăcut și-mi place această țară. Cel mai mult mi-a plăcut deschiderea oamenilor, natura, dar și posibilitățile pe care le poți avea. Aici nu este așa multă birocrație cum se întâmplă în Germania. Atunci, după stagiul meu de practică, am mers la universitate și am întrebat, aveți nevoie de un lector? Și m-au luat”, povestește Gerhard Ohrband.

Gerhard Ohrband: „Îmi place mie țara asta. În Moldova este flexibilitatea pe care nu o vom găsi nicăieri”.

„În Germania este o societate foarte ierarhizată. Aici există o anumită flexibilitate care nu există în alte părți, mă refer la angajarea în câmpul muncii. În Germania, dacă ai o anumită specialitate, inginer sau psiholog, tu nu ai ce căuta în alt domeniu, deoarece lumea se uită foarte suspect la tine. Ce fac eu aici, pentru colegii din Germania asta arată foarte straniu. Chiar după ce am publicat cărțile pe care le-am scris, un coleg din Germania m-a întrebat, cine ți-a dat dreptul să te pronunți la temele respective. În țările extrem de birocratizate nu prea poți să te reprofilezi, chiar dacă ai capacități și aptitudini”, adaugă Gerhard Ohrband.

Spiritul de aventurist, dar și gradul înalt de securitate al Moldovei sunt alți factori care l-au determinat să rămână în țara noastră.

„Probabil și spiritul de aventurist m-a determinat să rămân aici. Dacă mergeam în Danemarca sau Norvegia, cu siguranță că îmi era la început mai ușor, puteam să primesc și o bursă, cazare. Dar aici, nimic. Aici am luat-o de la zero și mi-am demonstrat ce pot să fac eu din nimic. Cert este că aici mă simt în siguranță. Eu pot să merg la plimbare și la mijlocul nopții, nu am fost niciodată agresat sau furat. Aici, gradul de securitate este înalt”, adaugă germanul.

© Sputnik / Дмитрий Виноградов Rusa, printre cele mai studiate limbi din Europa

Tot aici și-a întemeiat o familie, cu o moldoveancă, desigur.

„Soția mea este o fostă studentă, este din Cimișlia. Ea a făcut Universitatea de Medicină, dar s-a reprofilat. Avem împreună un băiețel de un an, îl chemă Benedict, el este moldovean...”, spune Gerhard Ohrband.

Precizează că fiul său va fi școlit acasă, după metoda homeschooling, iar învățarea limbilor germană, engleză, și rusă, va fi o prioritate în procesul de instruire.

„Noi vrem să-l școlim acasă, după modelul homeschooling. Noi vorbim cu el în română, după care vom trece la germană, engleză și rusă. Motivul de al școli acasă este ca să aibă copilărie. Când mergeam eu la scoală, eram la ore până la ora 13.00, astăzi, copii stau toată ziua la școală – le este furată copilăria. Consider că învăţământul privat oferă mai mult timp liber și mai multă libertate”, adaugă profesorul universitar.

Ce părere are Gerhard Ohrband despre învățământul general și cel universitar din Republica Moldova, dar și despre climatul investițional, aflați în interviul video, atașat mai jos.

Subliniem că Gerhard Ohrband este masterat în Psihologie la Universitatea din Hamburg. Din 2006, profesează în Republica Moldova. La cei 40 de ani, Gerhard Ohrband este autor a șapte cărți, lector universitar, traducător, profesor de limbi străine, cercetător științific și antreprenor. Gerhard Ohrband s-a născut în 1979, la Hamburg, Germania.