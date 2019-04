Interdicție în UE pentru 11 companii aeriene din Moldova - Detalii

CHIȘINĂU, 12 apr - Sputnik. 11 companii aeriene din Moldova au interdicție de a opera zboruri în spațiul european al Uniunii Europene. Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova a emis Directiva nr. 02 - 10/04/2019 prin care a interzis pe 10 aprilie operarea zborurilor în spațiul aerian al Uniunii Europene pentru operatorii care nu dețin Certificatul de operator din țară terță (TCO), emis de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației:

CA Î.M „Tandem Aero” SRL, Î.M “Valan ICC” SRL, CA "Aim Air" SRL, CA "Oscar Jet" SRL, CA "Air Stork" SRL, Î M „MEGAviation” SRL, CA "Pecotox-Air" SRL, CA "Terra Avia" SRL, CA "Fly Pro" SRL, ÎS "Moldaeroservice”, ÎM "Diplomat Air" SRL.

”Aplicarea acestor măsuri nu va afecta transportul de pasageri din și spre Republica Moldova, ci doar va asigura un nivel mai înalt de siguranță”, informează Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova printr-un comunicat.

Totodată, Autoritatea Aeronautică Civilă anunță că va întreprinde toate măsurile care se impun pentru asigurarea unui nivel maxim de siguranță a zborurilor, inclusiv prin modernizarea cadrului normativ și sporirea capacităților instituționale a AAC, dar și va acorda suportul necesar operatorilor aerieni pentru conformarea acestora noilor norme, cât și cu Regulamentul (UE) nr. 965/2012 din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la operaţiunile aeriene.

Vacanța 2019 - oferte și circuite exotice

Pentru sezonul de vară 2019, moldovenii pot opta pentru noi destinații accesibile direct din Chișinău.

Noutatea verii sunt cursele regulate spre: Nisa(Franța), din 26 aprilie până pe 25 octombrie, cu o frecvență de trei ori pe săptămână, luni, miercuri și vineri, cursele fiind operate de compania Air Moldova; Izmir (Turcia), din 18 mai până pe 5 octombrie, zboruri regulate în fiecare zi de joi, sâmbătă și duminică, operate de Air Moldova și Fly One; Operatorul aerian Wizz Air își extinde aria de zbor, efectuând curse spre câteva destinații noi, care nu au mai fost operate anterior, precum: Friedrichshafen (Germania), din 17 septembrie până pe 28 septembrie; Copenhaga (Danemarca), din 2 aprilie până pe 11 iunie, cu o frecvență de două ori pe săptamână, marți și sâmbătă; Dortmund (Germania), din 31 martie până pe 23 octombrie, cu o frecvență de două ori pe săptămână, miercuri și duminică; Memmingen (Germania), din 2 aprilie până pe 14 septembrie și în perioada 1- 26 octombrie, zbor regulat în fiecare zi de marți și sâmbătă. O altă destinație este Dalaman (Turcia), accesibilă din 25 mai până pe 15 octombrie, cursă efectuată de Turkish Airlines în fiecare zi de marți.

Tot în această perioadă frecvenţa săptămânală a zborurilor spre şi dinspre: Moscova va fi de 63 zboruri/ săptămână, efectuate de patru operatori aerieni: Air Moldova, Aeroflot, S7 și Fly One; Paris - 9 curse/ săptămână, operate de Air Moldova, Wizz Air, Fly One; Roma – 10 curse/săptămână operate de Air Moldova și Wizz Air; Londra – cu o frecvență de 21 curse/ săptămână, fiind operate de Air Moldova, Wizz Air UK și Fly One; Atena - 2 curse/ săptămână, operate de Wizz Air. Spre Verona se vor efectua 13 zboruri săptămânale, fiind operate de companiile Air Moldova, Fly One și Wizz Air. Pentru cursa Viena este mărită frecvenţă săptămânală a zborurilor de către Austrian Airlines, în total fiind 12 curse /săptămână pentru această destinație. Totodată, vor fi efectuate zboruri spre Antalya cu o frecvență de 25 curse pe săptămână operate de patru companii aeriene: Air Moldova (ora de decolare din Chișinău 07.05; 01.20), Fly One (ora de decolare din Chișinău 06.00; 10.00; 09.10; 00.50), Turkish Airlines (ora de decolare din Chișinău 00.15+) și AtlasJet (ora de decolare din Chișinău 04.00).