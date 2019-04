Adevăratul motiv pentru care „Tanti Ludmila” s-a retras de pe micile ecrane

CHIȘINĂU, 13 apr – Sputnik, Silvia Zavadovschi. Pentru mulți dintre copiii anilor '90, poveștile spuse de „Tanti Ludmila” au rămas și astăzi în inimi, iar celebra melodie „Casa mea e cu povești” ne face să simțim emoțiile de atunci, când lumea părea mare, iar părinții tineri și atotputernici. Mare a fost dezamăgirea pentru mulți dintre copiii acelor vremuri, când într-o seară a anului 1995, „Tanti Ludmila”, cea care ne-a obișnuit să adormim cu poveștile ei, ne-a anunțat că trebuie să ne despărțim, dar ne-a lasat „Căsuța cu Povești” în grija noastră.

Vă mai amintiți cum ne-a rugat să întindem palma, pentru a ne pune în ea „căsuța” pe care urma să o punem la inimă?

Totuși, atunci ne-a promis că ne vom reîntâlni peste ani, pentru a ne povesti ce am făcut între timp. Ei bine, așa cum a promis, „Tanti Ludmila” a revenit, iar în studioul Radio Sputnik Moldova ne-a povestit ce a făcut din 1995 și până astăzi, dar și motivul pentru care a trebuit să se despartă de televiziune și proiectul ei de suflet „Căsuța cu Povești”.

„Ultimul meu proiect cu povestea de seară a fost „Căsuța cu Povești”, care a încetat să mai existe în 1995, când eu am fost nevoită să plec în Israel, să jertfesc cu emisiunea mea preferată și cariera de dragul familiei, fiindcă soțul meu a fost numit ambasador în Israel și a trebuit ca eu să merg cu el în misiune diplomatică”, a povestit „Tanti Ludmila” în cadrul emisiunii „Intersecții” de la Radio Sputnik Moldova.

Decizie deloc ușoară, spune „zâna poveștilor”.

„Credeți-mă, mi-a fost foarte greu să iau această decizie. Nespus de greu, pentru că eu abia atunci am pornit acel frumos proiect – „Căsuța cu Povești”, care era proiectul meu, era ca un copil pentru mine. Eu am născocit personajul „motanul Marcel”, interpretat de regretatul actor Ion Popescu. Foarte greu mi-a fost să iau acea decizie”, povestește „Tanti Ludmila”.

Nici cei șase anii petrecuți în Israel nu au fost mai ușori. Obișnuită să fie implicată în activități și înconjurată de oameni, în Israel, „Tanti Ludmila” își petrecea cea mai mare parte a timpului gătind și îngrijind casa. Totuși, partea bună a lucrurilor era că petrecea mai mult timp cu familia.

„Acolo m-am pomenit între patru pereți, singură în casă. Mă ocupam de familie, găteam non-stop. Îi petreceam și întâmpinam pe copii de la școală. Sanda era în clasa a treia, Dan era în clasa a noua. Seara aveam recepții, unde trebuia, alături de soțul meu, să reprezentam țara. Ulterior am început să fac și caritate. Măcar în acești ani am avut luxul să petrec mai mult timp cu familia”, povestește Ludmila Bălan.

Cert este că dorul de televiziune și oamenii dragi din Moldova o măcina pe dinăuntru, stare ce nu putea fi neobservată.

„Chiar dacă petreceam mai mult timp cu familia și îmi făcusem și acolo prieteni, toate lucrurile astea nu mă făceau fericită pe deplin, deoarece eu îmi doream creație, televiziune, emisiuni și proiecte. Ochii mei erau triști. Soțul meu a văzut asta și într-o seară, aproape de sărbătorile de iarnă, mi-a zi: du-te, du-te la Chișinău și urmează-ți visul. Eu am venit la Chișinău și am făcut show-ul „Tanti Ludmila Show”, povestește „Zâna Poveștilor”.

Escapada la Chișinău a fost ca o bulă de aer. Spune că i-a dat noi forțe pentru a fi alături de familie, atât timp cât era necesar, până la încheierea mandatului de ambasador al soțului.

„Atunci m-am reîntors în Israel atât de fericită. Zburam. După care am făcut o tradiție și veneam în fiecare an la Chișinău pentru a face show-ul o data pe an”, adaugă Ludmila Bălan.

Totuși, pasiunea de a spune povești nu a dispărut, iar astăzi lucrează la un nou proiect dedicat copiilor.

„Îmi doresc foarte mult să revin cu poveștile pentru copii și foarte multă lume mă întreabă de ce nu revin poveștile. Întreabă acei părinți care au crescut cu poveștile mele, desigur, și își doresc ca și copiii lor să crească cu poveștile mele”, mărturisește „Tanti Ludmila”.

Știe că riscurile sunt foarte mari. Tehnologiile de astăzi oferă foarte multe oportunități, oportunități cărora le lipsește ceea ce au avut nevoie copiii tuturor vremurilor – morala.

„Da, acum, toți copii au acces la telefon și televizor, unde pot găsi diferite povești. Este riscant de a intra în concurența tehnologiilor informaționale. Dacă vin cu acest proiect, povestea de seară, trebuie să vin cu ceva care să-i captez, trebuie să vin cu ceva diferit, pentru că ceea ce au ei, este una și aceeași. Respectiv, acel altceva trebuie să le fie lor de folos, să le fie de învățătură. Să învețe ceva”, spune „Tanti Ludmila”.

Concurența oferită de tehnologiile de astăzi nu este mai mare însă decât motivația ei.

„E greu să o iei de la zero. Este riscant, deoarece nu știi dacă va prinde proiectul, dar eu nu mă opresc. Am ales un format din care copiii să aibă ce învăța. Am făcut și un casting și am ales copii carismatici. Suntem pe ultima sută de metri. Vedem, sper să ne lansăm până la începutul verii”, adaugă „Tanti Ludmila”.

Întrebată dacă regretă vreun lucru pe care l-a făcut în viața ei, invitata a răspuns franc.

„Nu regret nimic din ceea ce am făcut. Singurul lucru de care îmi pare rău este că nu am fost alături de copiii mei atât cât mi-ași fi dorit, dar așa erau timpurile, timpuri grele, de altfel. Încă lui Dănuț am mai reușit să-i spun povești până la vârsta de trei ani, dar Sandei nu am reușit, fiindcă munceam foarte mult, eram la televiziune din zori și până seara”, adaugă „Tanti Ludmila”.

Pe lângă faptul că a fost o mamă mereu implicate în diferite proiecte și activități, Tanti Ludmila a fost și o mama permisivă, atitudine benefică pentru copiii ei. Atât Dan, cât și Sanda, au avut libertatea de a greși și a învăța din greșelile lor.

„Eu sunt o fericită pentru că am doi copii extraordinari. Eu le-am oferit libertate și ei au fost independenți. Au putut să învețe din greșelile lor. Sunt fericită, deoarece ei au știu să tragă concluzii corecte și să aleagă drumul cel bun”.

Iar astăzi, „Tanti Ludmila” se bucură de realizările celor doi copii. Dan a ajuns să fie cunoscut în întreaga lume, iar Sanda, pe lângă faptul că i-a oferit doi nepoți, este o mamă, soție și fiică extraordinară.

„Sănduța are doi copii, este angajată, lucrează, este implicate în mai multe proiecte. Este o mamă extraordinară și asta mă bucură cel mai mult”, spune Tanti Ludmila.

Întrebată de fiul Dan, care mai nou este implicat și în proiectul „Vocea Ucrainei”, „Zâna Poveștilor” ne-a mărturisit cu toată mândria.

„Eu sunt cea mai mare fană a lui…”.

Sentiment întemeiat, de altfel. Cât de des este vizitată Ludmila Bălan de fiul ei, interpretul Dan Bălan, în ce relații sunt cei doi, dar și ce o face astăzi fericită pe „Tanti Ludmila”, aflați în interviul, atașat mai sus, acordat pentru Radio Sputnik Moldova.