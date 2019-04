Instagram: Cum poate o persoană să aibă mai mulți urmăritori decât populația Rusiei

CHIȘINĂU, 22 aprilie – Sputnik. Frumoasă, celebră şi bogată, vedeta Instagramului Selena Gomez (SUA) are 149 de milioane de urmăritori, adică mai multe persoane decât populația Rusiei. Fanii o sorb din priviri şi se năpustesc la butonul de like când îi văd fotografiile. O poză recentă a fost apreciată de aproape 11 milioane şi jumătate de oameni, cât populaţia Greciei.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Selena Gomez (@selenagomez) 5 Апр 2019 в 12:24 PDT

Alaiul impresionant de admiratori a ajutat-o să semneze un contract de invidiat cu o companie de articole sportive din Germania, a treia ca mărime din lume, care are însă de 15 ori mai puţini urmăritori decât vedeta din Statele Unite.

Unul dintre cei mai buni fotbalişti din lume, Cristiano Ronaldo are pe lângă un salariu fabulos, 162 de milioane de următori pe Instagram. Fotografia în care se mândreşte cu al cincilea trofeu Champions League cucerit a fost apreciată de peste nouă milioane şi jumătate de pământeni. Iar faima îi aduce şi mai mulţi bani: 750 de mii de dolari pentru o poză sponsorizată. Iar contractul cu o firmă de suplimente nutritive l-a făcut mai bogat cu aproape două milioane şi jumătate de dolari.

Cum se ajunge însă la sute de mii de dolari pentru o fotografie publicată? Simplu! O postare pe un cont de Instagram cu 10 mii de urmăritori poate ajunge în medie la cel puţin cinci mii de oameni, în timp ce pe Facebook ajunge la doar o mie de utilizatori, potrivit publicaţiei de business NewMoney.

În plus, în comparaţie cu Facebook, Instagram are utilizatori mai tineri, iar asta o face mai atractivă pentru campanii de marketing. Cea mai cunoscută reţea de socializare pierde două milioane de oameni anual, iar Instagram are o rată mai mare de creştere a numărului de utilizatori decât Facebook şi este de aşteptat să o întreacă în următorii cinci ani, adică să sară de două miliarde de utilizatori activi pe lună.

Firesc, vedetele noastre se mută şi ele pe Instagram, unde migrează publicul lor tânăr.

Xenia Deli, Carla’s Dreams, Iurie Belegurschi, Ilie Bivol și Dan Bălan sunt în top cinci cei mai populari moldoveni din Instagram, potrivit gramatic.md.

Instagramul este pe val şi în Moldova. Cele mai recente date disponibile arată că în urmă cu un an erau 610 000 de utilizatori. O piaţă enormă de care profită şi celebritățile de la noi.

Xenia Deli, cea mai populară în Moldova, pe Instagram

Xenia Deli nu mai are nevoie de prezentare. Dovada, 789.000 de urmăritori pe Instagram. Fiecare fotografie postată de ea primeşte imediat o mulțime de aprecieri. Ultima fotografie pe care a postat-o modelul a acumulat în patru zile peste 48 de mii de aprecieri. În imagine ea apare alături de fiica ei de câteva luni.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🍭🌸💞my best friend for life💞🌸🍭 Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli) 17 Апр 2019 в 10:02 PDT

Fanii de pe Instagram ai trupei Carla's Dreams sunt tineri care iubesc piesele pe care le lansează artiștii. Nu sunt foarte activi pe Instagram, dar atunci când au noutăți în materie de muzică nu ezită să o împărtășească cu publicul.

Ca orice meserie, şi cea de influencer are secrete şi reguli. Prima, prezentarea de pe contul de Instagram trebuie să fie atractivă şi credibilă. Fotografia, reprezentativă pentru activităţile de care te ocupi, iar interesele, descrise în cuvinte cheie precum fashion, traveller sau gadget reviewer. © Instagram/dashbody_ Imagini incendiare: Cele mai sexy și mai bogate antrenoare de fitness pe Instagram 8 Nu uita să adaugi dacă ai site web sau youtube care îţi pot aduce mai mulţi urmăritori şi chiar profit pe termen lung, scrie digi24.

Ţine cont şi de trucuri venite din statistică: fotografiile luminoase obţin cu 24 la sută mai multe like-uri decât cele întunecate. La fel şi cele în care predominană albastrul: primesc mai multe aprecieri decât cele dominate de roşu.

Cine se uită atent la contul unui influencer de succes observă că toate fotografiile respectă cam aceeaşi cromatică. Evită, deci, sorcova în contul tău. Seriozitatea este alt pas spre mulţi urmăritori care te transformă în posibil partener pentru campanii de marketing. Porţile sunt deschise deci pentru toată lumea! Atenţie doar spre ce vă duc!