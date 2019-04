Viață ca-n filme: actori, showmeni și umoriști care au devenit politicieni

Andrei Petric

Informațiile despre victoria lui Vladimir Zelenski în alegerile prezidențiale din Ucraina, în care actorul a acumulat cu două treimi (peste 73%) mai multe voturi decât actualul șef al statului, Petro Poroșenko, sunt deja două zile la rând în topul mediilor de informare. Unii se miră de această alegere a ucrainenilor, însă nu este cazul. Să ne amintim că mulți actori – unii de succes, alții nu prea - au cucerit culmile Olimpului politic.

Din actorie - la președinție: varianta americană

Cel de al patruzecilea președinte al SUA, Ronald Reagan, și-a început cariera anume ca actor de film, activând ulterior și în calitate de prezentator radio.

Primele câștiguri ale viitorului lider de la Casa Albă erau ridicole în raport cu standardele de azi: 10 dolari pentru un reportaj. Deși Reagan își amintea mai târziu că perioada în care a fost reporter sportiv la radio a fost cea mai frumoasă din viața sa.

De la reporter, Reagan a urcat până la funcția de prezentator radio în statul Iowa, unde era plătit lunar deja cu 100 de dolari. Însă popularitatea lui Reagan ca actor vine după 1937, când a semnat contractul cu compania Warner Brothers. Primul său rol a fost interpretat în filmul „Dragoste în emisie directă” („Love is on the Air”), după care cariera sa artistică a cunoscut o evoluție fulminantă: în doi ani s-a produs în 19 filme.

Însă adevărata faimă a venit după anul 1940, când actorul a jucat în filmul „Drumul spre Santa-Fe” („Santa Fe Trail”). Reagan a interpretat un rol important și în filmul „Kings Row” în anul 1942 care a fost nominalizat la premiul „Oscar”, însă juriul a considerat că actorul și-a interpretat prea „ușuratic” rolul, iar celebra statuetă a fost decernată altui film.

După serviciul militar, cariera cinematografică a lui Reagan a început să apună. Până în anul 1946, actorul s-a produs doar în 7 filme, în roluri secundare. După care a urmat cariera politică. Cum s-a încheiat aceasta? Știe o lume întreagă.

„Terminatorul” devine guvernatorul Californiei

Unul dintre cei mai cunoscuți actori de film care au ulterior politicieni este Arnold Schwarzenegger. Terminatorul Arnie și-a început cariera în calitate de culturist, jucând apoi roluri secundare în filme care nu i-au prea adus popularitate.

A devenit renumit odată cu apariția sa în filmul „Conan-Barbarul” („Conan the Barbarian”) lansat în 1982. Iar statutul de star l-a câștigat datorită rolului de „Terinator”.

În anul 2003, Arnold Schwarzenegger a fost ales în funcția de guvernator al Californiei din partea Partidului Republican. În anul 2006, în pofida scăderii popularității sale, actorul a fost reales în această funcție. Mandatul său a expirat în anul 2011.

Guvernatorul cel mai susținut de popor

În spațiul postsovietic, perioada de la începutul anilor '90 ai secolului trecut a fost plină de incertitudine. Dar s-a găsit un actor și, totodată, regizor care a găsit suficiente forțe pentru ca, din scenă și de pe ecrane, să înveselească poporul în acele vremuri complicate.

Mihail Evdokimov era cunoscut de multă lume din Rusia și din spațiul CSI datorită personajelor pe care le întruchipa pe ecrane: sufletiste, simple, cu aceleași probleme și necazuri.

Monologul său despre escapada la baie îl știa pe de rost aproape toată lumea din spațiul ex-sovietic.

Evdokimov a jucat roluri principale în filmele: „Про бизнесмена Фому” („Despre businessmanul Foma”), „Не валяй дурака” („Nu face pe prostul”), „Не послать ли нам гонца?” („Să trimitem oare un curier?”). Actorul a reușit să interpreteze și un rol în unul dintre ultimele filme ale lui Eldar Reazanov. În „Старые клячи” („Mârțoagele)” actorul a interpretat rolul lui Timofei Astrahanțev, un om colțos de pe malurile Volgăi.

Cariera politică a lui Evdokimov a fost intensă, dar scurtă. Actorul a fost guvernator al regiunii Altai în anii 2004 – 2005. În august 2005 și-a pierdut viața într-un accident de mașină pe șoseaua Biisk – Barnaul.

Actor și deputat moldovean

Veniamin Apostol a fost unul dintre cei mai cunoscuți actori și regizori din Moldova, dar și deputat al poporului din URSS. Apostol și-a făcut studiile la Moscova, la profesorul Anatol Efros. În anul 1969 a absolvit facultatea de regie a Institutului de Stat de artă teatrală „A. V. Lunaciarski” din Moscova. În același an a fost angajat la Teatrul Național „Mihai Eminescu” (pe atunci se numea Teatrul Moldovenesc Academic Muzical-Dramatic de Stat „A. S. Pușkin”). La sfârșitul anilor '70, Veniamin Apostol a devenit director artistic al acestui teatru.

A îndeplinit ulterior funcția de regizor-șef al Teatrului Dramatic Rus „A. P. Cehov” din Chișinău, fiind și președinte al Uniunii Oamenilor de Teatru din Moldova, a predat la Institutul de Arte din Chișinău.

A intrat în politică pe bicicletă

Duminica trecută, alegerile prezidențiale din Ucraina au fost câștigate cu o majoritate covârșitoare de voturi de către actorul și producătorul Vladimir Zelenski. Acesta s-a produs în filme cunoscute precum „Любовь в большом городе”, „Служебный роман - наше время”, „8 первых свиданий” și altele.

Însă serialul „Слуга народа” („Sluga poporului”) în care Zelenski a interpretat rolul de președinte al Ucrainei (Vasili Petrovici Goloborodko) a fost profetic pentru actor.

