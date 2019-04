Pericol major: Iată ce încearcă să ne vândă comercianții pentru masa da Paște

CHIȘINĂU, 24 apr – Sputnik. În aceste zile când pregătirile pentru Sărbătorile Pascale sunt în toi, inclusiv cele pentru masa de sărbătoare, specialiștii îndeamnă oamenii, pentru a câta oară, să fie prudenți și, în goana după un preț mai mic, să nu uite de pericolele la care se expun.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Groaznic: Otrava din piețe, care ar putea ajunge pe masa de Paște a moldovenilor

Astfel, Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor-CNPIEC vine cu mai multe sfaturi şi recomandări care ne vor ajuta să alegem produse de calitate pentru masa de Paşti. Specialiștii recomandă să nu facem cumpărăturile în grabă pentru că riscăm să aducem acasă alimente neconforme, care ne pot pune în pericol sănătatea şi chiar viaţa.

În primul rând, trebuie să evitați cumpărarea produselor expuse spre vânzare pe trotuare, în portbagajele autoturismelor etc. Chiar dacă acestea sunt vândute la un preţ mai mic, ele ar putea prezenta un risc sporit pentru sănătate. De cele mai multe ori, un preţ foarte mic la produsul oferit poate ascunde un produs contrafăcut sau un cântar dezechilibrat.

În contextul aglomerației din piețe şi magazine, unii agenți economici vor profita de această perioadă pentru a-şi vinde produsele din stoc, indiferent de calitatea acestora, mai avertizează specialiștii CNPIEC.

Trebuie să fim atenți la calitatea produselor alimentare pe care dorim să la cumpărăm, inclusiv din punct de vedere organoleptic (gust, miros, culoare), renunțând la cele care trezesc anumite suspiciuni privind calitatea și siguranța.

Evident, nu trebuie să procurăm în niciun caz produsele alimentare care prezintă urme de mucegai şi care au data limită de consum sau/şi cu termenul de valabilitate expirat.

De asemenea, nu trebuie să cumpărăm produsele care au ambalajul deteriorat, pentru că acest lucru ar putea afecta și conținutul.

Specialiștii mai recomandă să solicităm si să păstrăm bonul de casa atunci când cumpărăm produse alimentare pentru a putea proba in cazul in care, in mod justificat, vom dori să reclamăm calitatea/siguranţa unui produs.