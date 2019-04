Președintele țării, Igor Dodon, a felicitat cetățenii Moldovei cu ocazia Sfintei Învieri

CHIȘINĂU, 27 apr - Sputnik. Președintele țării, Igor Dodon, a mers astăzi împreună cu familia la Catedrala Mitropolitană „Naşterea Domnului” din Chișinău, pentru a prelua Focul Haric.

„Tradițional, și în acest an, am mers împreună cu familia, la Catedrala Mitropolitană „Naşterea Domnului”, din Chișinău pentru a prelua Focul Haric, care a fost adus în țara noastră al 17-lea an consecutiv”, a scris Igor Dodon pe pagina sa oficială de Facebook.

Igor Dodon a venit și cu un mesaj de felicitare pentru toți cetățenii Republicii Moldova.

„Fie ca Lumina Sfintei Învieri să pătrundă în sufletele și în inimile noastre, să ne aducă speranţă, armonie şi bucurie. Doresc tuturor un Paşte Fericit alături de cei dragi!”, a scris Igor Dodon.