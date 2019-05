Lucruri nespuse despre celebra melodie care răsună pe Aeroportul Internațional Chișinău

CHIȘINĂU, 4 mai – Sputnik, Silvia Zavadovschi. Celebra melodie care răsună pe Aeroportul Internațional Chișinău a fost compusă cu mulți ani în urmă de către maestrul Constantin Moscovici. Naistul spune că a compus gongul acum opt ani, la solicitarea conducerii de atunci a Aeroportului și l-a oferit absolut gratuit, fără careva condiții sau contract juridic.

„Cu mulți ani în urmă, conducerea Aeroportului Chișinău mi-a adresat rugămintea de a compune o melodie prin intermediul căreia ar fi anunțate decolările și aterizările avioanelor. Am pregătit vreo șase melodii, dintre care a și fost ales gongul care, de-a lungul anilor a devenit traditional. Melodia a fost oferită gratuit, fără careva condiții”, a declarat naistul în cadrul emisiunii „Intersecții” de la Radio Sputnik Moldova.

Naistul nu regretă că a oferit melodia gratuit, dar își dorește să câștige drepturile de autor asupra acesteia.

„În alte țări, interpreții fac bani mari din creațiile lor, la noi este primit să oferim gratis munca noastră. Așa suntem noi, mai buni la suflet. Eu nu am nici drepturile de autor asupra melodiei. Eu am scris o scrisoare deschisă, am subliniat că nu pretind la bani, dar la drepturile de autor, deoarece este creația mea”, a declarat maestrul pentru Sputnik Moldova.

Autorul celebrei melodii care răsună pe Aeroportul Internațional Chișinău a vorbit în cadrul emisiunii „Intersecții”, de la Radio Sputnik Moldova, despre cariera și viața sa. Constantin Moscovici spune că tot ce a obținut în cei peste 30 de ani de activitate, a obținut prin muncă și dăruire, iar părinții și familia sunt cei care l-au inspirat și motivat pentru a merge înainte.

Cum a fost începutul carierei?

„Mi-am început cariera în orchestra „Legenda”, sub conducerea lui Iurie Sadovnic. Se întâmpla în anul 1985. Iurie mi-a propus să fiu solist și de acolo a pornit totul. Eu îi sunt recunoscător lui Iurie Sadovnic pentru acea propunere, acel sfat”, spune Constantin Moscovici.

Ce stă în spatele succesului lui Constantin Moscovici?

„Multă muncă și dedicație. Eu am avut întotdeauna un vis – să fac din naiul moldovenesc un instrument cunoscut în întreaga lume. Așa am început să promovez naiul prin interpretarea muzicii altor popoare”, adaugă maestrul.

La ce lucrezi acum?

„Sunt în proces de creație. Fac în paralel două proiecte. Unul este pe final, altul necesita niște investiții nu doar financiare, ci și de creație. Voi spune totul la timpul potrivit. Când începi să vorbești, se nasc zvonuri care parcă încurcă la realizarea planurilor”, spune naistul.

© Sputnik / Osmatesco Constantin Moscovici, la 30 de ani de activitate artistică

Inițiativa i-a adus mai multe premii și titluri onorifice. Așa se face că maestrul Constantin Moscovici a obținut Premiul I la Festivalul Internaţional de la Aşhabad, Premiul II la Festivalul muzical de la Riga, Premiul special la Festivalul "Memoria" de la Brest, titlul "Maestru în arte", titlul de "Doctor honoris causa", iar în 2018 a fost decorat de către președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, cu medalia Francisco Skorina - una din cele mai înalte distincții din această țară, pentru dezvoltarea relațiilor culturale între Minsk și Chișinău.

„De-a lungul timpului am interpretat creaţii muzicale turceşti, macedonene, ruseşti, belaruse, azerbaidjene și altele…. Muzica nu are naționalitate și nu are hotare. Muzica este universală”, adaugă Constantin Moscovici.

Anul trecut ai împlinit 30 de ani de activitate. Autoritățile de la noi ți-au oferit vreo distincție pentru munca pe care o depui?

„Nu. Și să știi că m-am obișnuit deja....ce-i drept, niciodată nu am stat în rând după distincții și medalii”.

Dacă ar fi să te adresezi astăzi lui Constantin Moscovici de acum 30 de ani, ce sfaturi i-ai da?

„I-aș da un singur sfat. Să rămână el. Și să nu fie atât de deschis cu oamenii. Eu întotdeauna am fost cinstiti și deschis, iar această deschidere îți dă bătăi de cap uneori. Când eram tânăr, eram mai emotiv, luam aproape de suflet, astăzi am mai multă imunitate. Astăzi chiar le mulțumesc celor care nu mi-au dorit binele. Și datorită lor m-am ridicat”, adaugă Constantin Moscovici.

Ce ai învățat de la părinții tăi?

„Tot ce a fost posibil. Părinților mei, Iacob și Maria, le datorez nu doar viața, dar tot – cariera, ceea ce sunt acum. Eu mă ghidez de sfaturile tăticului meu până astăzi. Întotdeauna îmi spunea să fiu cinstit, deschis și muncitor, fiindcă doar prin muncă poți atinge scopurile puse”, adaugă Constantin Moscovici.

Cum erau părinții?

„Mămica era foarte blândă, omenoasă și primitoare. Asta am preluat de la ea, iar tăticul era un luptător. De mic copil a rămas familia fără bunel. Bunelul a fost ridicat în Siberia. În familie erau trei copii, tăticul era cel mai mare și toate greutățile vieții care trebuiau suportate după război el trebuia să le tragă, deoarece era capul familiei. Foarte mult a muncit în viață, dar n-a pierdut simțul umorului, dragostea față de oameni. El ajuta pe toți întotdeauna. Era un apicultor foarte înrăit, era un pescar extraordinar. Practic, toate calitățile, precum bunătatea, ospitalitatea, el le avea. Îmi spunea întotdeauna „dacă vrei ca lumea să vină la tine, fii întotdeauna sincer, fii așa cum ești. Nu încerca să truchezi””, adaugă naistul.

Cine cânta din familia ta?

„Tăticul cânta la acordeon, dar nu cunoștea nicio notă. Și iată așa cânta pe la nunți. Mămica avea o voce superbă. Când era copil cânta în corul bisericesc din sat. Eu le datorez practic totul părinților mei”, adaugă Constantin Moscovici.

Să vorbim despre festivalul "Slavianskii Bazaar”, care datorită ție a devenit mai accesibil pentru interpreții din Moldova.

„Nu știu dacă acest Festival a devenit mai accesibil datorită mie. Am putea spune că, cu timpul s-au deschis niște uși din partea organizatorilor, uși care sper să rămână deschise”

Ai fost sunat vreodată ca să influențezi decizia juriului?

„Lumea încearcă să propună niște candidați. De la Parlament sau Guvern se sună. Și eu le zic la toți: să vină să-și încerce puterile. Eu niciodată nu voi influența pe nimeni. Sunt de părere că trebuie să câștige cei ce merită. Pentru a evita careva situații de conflicte de interese, eu schimb întotdeauna juriul. Anul acesta, la "Slavianskii Bazaar” merge Lidia Isac. Să vedem ce va fi deja”.

Ce face frumoasa și talentata ta șoție, Valentina? Ce îți face familia?

„Este bine. Are grijă de mine până în ziua de astăzi. Este foarte severă la capitolul cât mănânc și ce mănânc. Dar e blândă și duioasă și face niște mâncăruri pe care nu poți să nu le mănânci. Fiul cel mare lucrează la o companie americană din Germania. Încă nu s-a însurat. Cel mic a primit o distincție în America - este cel mai bun elev al instituției în care învață. Sunt mândru că vorbește trei limbi la perfecție - engleza, rusa și româna. Nici eu nu am ajuns la nivelul lui de engleză.

Constantin Moscovici s-a născut în 2 octombrie 1962, în satul Cărpineni, Republica Moldova. Ce planuri are maestrul pentru viitor, aflați în interviul video atașat mai sus.