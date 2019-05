Fotografii incendiare: Un model de la noi se bronzează  pe plajele din Turcia – Foto

CHIȘINĂU, 3 mai – Sputnik. Modelul Anastasia Fotachi a evadat la mare. Tânăra a ales să se bronzeze pe plajele din Turcia. Modelul s-a cazat în unul dintre cele mai luxoase hoteluri de pe malul mării.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🌊 Публикация от A_F❤️ (@anastasia_fotachi) 3 Май 2019 в 3:28 PDT

Aceasta are noroc de vreme frumoasă pentru a se bronza și pentru a se bălăci. Tânăra nu a ezitat să se laude pe Instagram. Ea a publicat o poză în costum de baie, dar și mai multe filmulețe. Adevărul este că are și cu ce se lăuda. Anastasia are un corp bine lucrat și picioare lungi.

Nu este clar dacă a plecat în vacanță cu iubitul său, milionarul Gabriel Stati, cert este că profită la maximum de zilele însorite.