Comedianți StandUp, arși într-o mașină - imagini video de la locul accidentului

CHIȘINĂU, 5 mai - Sputnik. Accidentul a avut loc pe 3 mai la aproximativ ora 17.30, pe segmentul de drum dintre Belorecensk și Nijnevedeneevski. Șoferul autoturismului Junday Accent, efectuând o depășire într-un loc nepermis, a ieșit pe banda de contrasens și a izbit din plin un Hunday Verna.
Impactul a fost atât de violent, încât mașinile au fost proiectate în afara drumului. După ciocnire, acestea au luat foc. Au murit cinci persoane. Două persoane rănite au fost spitalizate.
Potrivit unei postări pe contul de Instagram StundUp, în mașina lovită de cea care a ieșit pe contrasens se aflau cinci persoane, două dintre care erau cunoscuți comedianți de la proiectul StandUp Denis Maloviciko și Elena Zueva, care urmau să susțină un spectacol.
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ЗВЁЗДЫ Stand Up РАЗБИЛИСЬ НАСМЕРТЬ В ДТП Авария в Краснодарском крае унесла жизни двух известных комиков проекта Stand Up. Денис Маловичко и Елена Зуева погибли из-за неаккуратного маневра 60-летнего ВОДИТЕЛЯ. В соцсетях выражают соболезнования их близким. В страшном ДТП под Краснодаром на трассе Белореченск — Нижневеденеевский погибли пять человек, среди которых были два артиста из телевизионного развлекательного шоу Stand Up, Денис Маловичко и Елена Зуева. Как сообщают в соцсетях, они ехали на собственный концерт, который должен был состояться в Краснодаре. В автомобиле с ними было трое других молодых людей, предположительно, это были попутчики из онлайн-сервиса BlaBlaCar, которые тоже погибли. Их личности устанавливаются. В официальном аккаунте шоу Stand Up уже подтвердили эту информацию. «Прощайте друзья. Вы были очень хорошими людьми, и классными комиками. Очень жаль, что вас больше нет с нами. Но мы будем помнить о вас всегда», — говорится на официальной странице проекта в Инстаграме. По предварительным данным, 60-летний водитель Hyundai Accent совершал обгон на трассе и выехал на встречную полосу, но не рассчитал расстояние и столкнулся с автомобилем Hyundai Verna. От удара обе иномарки вылетели за пределы дороги и загорелись. Во второй машине находились комики Денис Маловичко и Елена Зуева с попутчиками. СМИ уже сообщили, что выживший в ДТП водитель Hyundai Accent госпитализирован в клинику с множественными переломами, ушибами мягких тканей и порезами. Следственные органы уже возбудили против него уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель двух и более человек». «Третьего мая в ДТП трагически погиб Денис Анатольевич Маловичко — Лучший учитель Адыгеи-2016, выпускник факультета иностранных языков Адыгейского государственного университета, участник команды КВН, комик Stand Up», — написал друг комика Алий Хатков. #шоубизнес #шоубиз #новостизвезд #селебрити #музыка #кино #слухи #сплетни #скандалы #ссоры #Российскиезвёзды #популярное #интересно #знаменитости #новостьдня #стэндап #standup #скорбим #новости #шоу #телешоу
Pe rețelele de socializare a apărut o înregistrare video de la locul accidentului auto din regiunea Krasnodar.