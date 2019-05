Igor Dodon, la un eveniment cu ambasadorul belarus: Ce a declarat șeful statului

Moldova și Belarus marchează 75 de ani de la eliberarea de sub jugul fascist - eveniment aniversar la Chișinău.

CHIȘINĂU, 7 apr – Sputnik. Igor Dodon, împreună cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Belarus în Republica Moldova, Serghei Ciciuc, au participat la deschiderea unei expoziții inedite de fotografii dedicată aniversării a 75-a de la eliberarea Republicilor Belarus și Moldova,0 de sub ocupația fascistă.

La eveniment au mai participat reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat la Chișinău, veterani ai Marelui Război pentru Apărarea Patriei și reprezentanți ai societății civile.

© Sputnik / Miroslav Rotari Ziua de 9 mai în Moldova va fi marcată printr-un Marș al Victoriei

Expoziția este organizată în două secții: „Belarus și Moldova. Prietenie consolidată în luptă” și „În Memoria partizanilor belaruși”, și reprezintă un omagiu adus victimelor războiului.

„Am salutat organizarea acestui eveniment în anul în care și Moldova și Belarus marchează eliberarea țărilor noastre de sub ocupația fascistă”, a scris Igor Dodon pe pagina sa oficială de Facebook.

Șeful statului a remarcat faptul că sub patronajul Președintelui Republicii Moldova, în acest an, pe întreg teritoriul Moldovei, se desfășoară mai multe acțiuni consacrate aniversării a 75-a a eliberării Moldovei de sub ocupația nazistă.

„Trebuie să exprimăm recunoștință bunicilor și străbunicilor noștri care au trecut prin focul războiului, iar celor căzuți pe câmpul de luptă să le păstrăm memoria pentru eroismul și sacrificiul de care au dat dovadă astfel ca noi să ne bucurăm de un cer senin”, a scris Dodon.

Toți cei prezenți la eveniment, inclusiv reprezentanții corpului diplomatic, au fost invitați să participe la Marșul Victoriei care va avea loc pe data de 9 Mai în municipiul Chișinău.