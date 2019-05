Să survolezi jumătate de glob ca să ajungi în Moldova: Ce cred americanii despre noi

CHIȘINĂU, 4 mai – Sputnik, Elena Komolova. Orașul Chișinău, deși mic, este totuși de necuprins: pe cine numai nu întâlnești aici! În capitala Moldovei locuiesc oameni de diferite naționalități și confesiuni. Făcând o plimbare pe străzile, prin parcurile și magazinele Chișinăului, tot auzi vorbă străină: arabă, turcă, germană, italiană, franceză, engleză…

Cetățenii străini aflați în Moldova nu sunt doar studenții care au optat pentru instituțiile noastre de învățământ superior datorită costului atractiv al studiilor, ci și simpli turiști. Să recunoști un străin este ușor: după stilul vestimentar, maniera zgomotoasă de comunicare și felul de a râde. Vrei nu vrei, străinii oricum se deosebesc într-o anumită măsură. Și, iată așa, plimbându-mă prin Chișinău, printre castanii înfloriți, am auzit și de data aceasta o discuție aprinsă în limba engleză. În fața mea mergeau trei tinere. Discutau ceva cu glas tare și râdeau. Nu eram atentă la ce vorbesc, doream doar să aflu cum au ajuns aici, la Chișinău. S-a dovedit că prietenele au sosit în Moldova din SUA în calitate de turiste. Iar două dintre cele trei vizitaseră deja țara noastră, tot în scop turistic.

„Noi am fost în Moldova un an și jumătate în urmă, iar acum suntem împreună cu o prietenă de copilărie. Într-o săptămână am reușit deja multe, inclusiv să vizităm beciurile de la Cricova. Este o vinărie uimitoare. Desigur, am gustat și vin. Este formidabil”, a spus una dintre fete.

Au revenit în Moldova, ba și-au mai luat și prietena cu ele? Nu-mi venea să cred. Aflând că lucrez la agenția Sputnik, interlocutoarele mele, nu că au rămas foarte mirate, însă au exclamat totuși tipicul „wow” al americanilor, iar discuția a continuat în același ritm și cu aceeași bună dispoziție.

„Înainte de a veni în Moldova eu am auzit câte ceva despre ea. De exemplu, că este o țară săracă din Europa. Dar, sosind aici, au văzut că în această țară este ceva care înseamnă mai mult decât banii. Este o țară cu tradiții. Moldova este bogată prin ospitalitatea și căldura ei. Pentru mine este o experiență minunată”, a spus turista care nu era pentru prima dată în Moldova.

Ea și-a împărtășit impresiile despre Chișinău.

„Este un oraș foarte frumos. Am aflat recent că este așezat pe șapte coline. Aveți multe restaurante faine. Parcurile sunt foarte plăcute. Zilele trecute au fost la un picnic pe malul Nistrului și ne-am odihnit excelent. Părea că ne aflăm la țară, dar de fapt eram în oraș”, a adăugat tânăra.

Prietena sa de copilărie, vorbind de primele sale impresii, a menționat că în Moldova au surprins-o oamenii care sunt foarte simpatici.

„Îmi place și mâncarea și, pur și simplu, să vizitez obiectivele turistice. În aceste câteva zile am reușit multe și a fost într-adevăr vesel. Am vizitat câteva sate mici și am comunicat pur și simplu cu oamenii. Am fost la un picnic pe malul Nistrului și am văzut monumentele de arhitectură din capitală”, a spus turista.

O altă americană a menționat că și ea, până a vizita Moldova prima dată, avea puține informații despre țara noastră.

„Știam că produceți multe vinuri, precum și că Moldova este situată între România și Ucraina. Ulterior, am început să aflu mai multe despre țara voastră. Vizitând Moldova, am înțeles că aici locuiesc oameni harnici și primitori care se mândresc cu țara lor”, a remarcat interlocutoarea.

