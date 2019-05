Moldovenii care muncesc în Italia: Tot ce trebuie să știe drespre drepturile lor

BUCUREŞTI, 17 mai – Sputnik, Doina Crainic. Absența de la serviciu în caz de boală este reglementată prin articolul 26 („Malattia”) din Contractul Colectiv Național de Muncă de sector („lavoro domestico”), potrivit avocatei Irina Radita, consultată de rotalianul.com.

În caz de boală, lucrătorul are dreptul la conservarea locului de muncă în funcție de vechime. În caz de boală oncologică, perioadele sunt mărite cu 50%.

Astfel, dacă e vorba de o vechime de până la 6 luni, bolnavul are dreptul la 10 zile libere calendaristice şi la 15 în caz de boală oncologică. În cazul vechimii de la 6 luni la 2 ani, are dreptul la 45 de zile libere calendaristice şi la 67,5 zile în caz de boală oncologică. Dacă vechimea este de peste 2 ani, are dreptul la 180 de zile libere calendaristice şi la 270 în caz de boală oncologică.

Dacă lucrătorul depășește perioadele prevăzute („periodo di comporto”) angajatorul poate decide concedierea lucrătorului pentru „giusta causa” (justa cauza).

În ceea ce priveşte acoperirea salarială pe această perioadă, aceasta este din păcate, minimă, întrucât obligația de plată a perioadei de boală cade exclusiv asupra angajatorului. Astfel, în cazul unei vechimi până la 6 luni, vor fi maximum 8 zile libere plătite; pentru o vechime de la 6 luni la 2 ani, vor fi maximum 10 zile libere plătite; iar pentru o vechime de peste 2 ani, bolnavul are dreptul la 15 zile libere plătite.

Referitor la cuantumul salariului în perioada de boală, se acordă 50% din salariu până la a treia zi consecutivă de boală, iar din a patra zi va fi plătit cu 100%. Dacă angajatorul a contribuit la Cassa Colf (€ 0,03/oră), lucrătorul are drepturi în plus, cum ar fi indemnizația zilnică în caz de spitalizare și rambursul „ticket”-ului pentru prestațiile medicale de înaltă specialitate.