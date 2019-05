Cum să-i spun copilului despre faptul că tatăl a plecat la o altă femeie

”Am trăit împreună cu soțul meu 15 ani. Ne-am dorit mult timp să avem un copil. Acum trei ani, visul nostru s-a împlinit. Eu am născut o fetiță sănătoasă. Apoi soțul meu a devenit distant, taciturn și rece. Am ajuns să nu ne mai înțelegem. Mai târziu, mi-a comunicat că iubește o altă femeie și că este fericit cu ea. Am discutat și am decis să divorțăm. I-am respectat alegerea și nu-l acuz de nimic. O relație trebuie să fie bazată pe dragoste și înțelegere. Pe noi ne lega doar copilul. Cel mai greu pentru mine este cum să-i explic fetiței că tatăl ei pleacă din familie”?

Liliana Chisari, psiholog:

Plecarea tatălui din familie este o traumă psihologică puternică pentru un copil. El are sentimentul că nu este iubit, că este trădat. De aceea, părinții trebuie să-i explice, sub formă de poveste, de ce se despart. Dar nu înainte ca să se ierte reciproc și să conștientizeze că după divorț rămân părinții copilului. Or asta înseamnă că acesta trebuie să primească în continuare dragostea și atenția ambilor părinți, în egală măsură.

Ce putem face?

Recomand părinților să facă terapie cu psihologul. La această etapă, este important să-și revadă viața, momentele frumoase, greutățile pe care le-au depășit împreună. Ei trebuie să se ierte și să-și mulțumească pentru clipele frumoase trăite în familie. De ce este importantă această terapie? Deoarece copilul să-i perceapă ca pe doi părinți ideali, dar nu ca pe dușmani. Abia când vor descoperi această stare de împăcare, mama și tatăl pot să comunice copilului despre divorț. Mărturisirea nu va fi făcută direct, dar prin intermediul poveștilor psihoterapeutice.

Povestea pisicuțului din două regate

Povestea pe care o recomand este cea a pisicuțului care are posibilitatea să trăiască în două regate frumoase. Aceasta sună în felul următor:

A fost odată un pisicuț care trăia în două regate. Un regat îl conducea mama pisică, altul-tatăl pisică. În regatul mamei era mereu zăpadă, iar în regatul tatălui – multe flori. Pisicuțul era rodul dragostei lor. Și într-o zi, în regatul tatălui a dispărut apa. Acesta a apelat la ajutorul mamei, care avea puterea să cheme ploaia. Și atunci ea a plecat în regatul tatălui ca să aducă apă, iar pisicuțul a însoțit-o. El a descoperit că are două case unde este binevenit și iubit atât de mamă, cât și de tată. Părinții trebuie să relateze copilului această istorioară, de mai multe ori. Și el va înțelege că este superb să ai două case și să poți călători în două regate. În consecință, plecarea tatălui din familie nu-l va trauma psihologic, iar el va avea certitudinea că este iubit, în continuare, de ambii părinți.

Dacă doriți ca problema Dumneavoastră să fie analizată de psiholog, expediați o scrisoare anonimă pe adresa: m.diminets@sputniknews.com, cu mesajul ”Discuții cu psihologul”.

Redactor: Maria Dimineț